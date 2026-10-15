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Iaşi: Incendiu la acoperişul unei pizzerii din campusul studenţesc Tudor Vladimirescu

Iaşi: Incendiu la acoperişul unei pizzerii din campusul studenţesc Tudor Vladimirescu

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 10:51

În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași, pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul pizzeriei Magic Pizza, situată în campusul studențesc Tudor Vladimirescu, din municipiul Iași.

Pentru gestionarea situației de urgență, la locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul:

* Detașamentului 1 de Pompieri Iași: două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime;

* Detașamentului 2 de Pompieri Iași: două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA).

Toate mijloacele de intervenție sunt mobilizate cu echipajele aferente.

*Intervenția este în dinamică.*

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru prevenirea propagării flăcărilor la construcțiile învecinate

ISU Iași

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