Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 06:14

Guvernul a plafonat astăzi prețurile la gaze pentru consumatorii casnici la 0,31 de lei per kilowatt/oră până în aprilie anul viitor.

România este prima țară din Uniunea Europeană care a adoptat o astfel de măsură de protecție de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, a spus ministrul energiei, care a adăugat că executivul lucrează și la găsirea unor soluții pentru sprijinirea firmelor.

Dublarea capacității de alimentare cu gaze naturale a României din 2027, asigurarea unei predictibilități economice și sociale, dar și situația din zona Golfului, care va genera creșteri de prețuri la combustibil, toate acestea au determinat aplicarea acestui mecanism de plafonare a gazelor pentru populație timp de un an de zile, a declarat premierul Ilie Bolojan.

La rândul său, ministrul energiei, Bogdan Ivan, a explicat în ce fel impactează această măsură producătorii de gaze.

Bogdan Ivan: Toate aceste măsuri au fost discutate cu fiecare dintre companiile care sunt implicate. Ceea ce pot să vă spun este că pentru producătorii de gaze naturale din România, care înainte aveau preț reglementat până în 31 martie la 120 de lei per megawatt, avem o reducere la 110, adică am scăzut prețul la care ei pot să vândă astăzi pachetele pentru consumătorii caznici, și în același timp, pe baza mecanismului prin care ei sunt scutiți de impozitul pe venit special, își păstrează în continuare o marjă de funcționare și de profitabilitate, evident mai mică decât înainte de adoptarea acestei ordonanțe.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a mai precizat că executivul lucrează la un set de măsuri care să protejeze și companiile de oscilațiile neprevăzute ale prețurilor la energie de pe piețele internaționale.

Tot joi, executivul a mai adoptat reforma Romsilva, care stabilește reducerea direcțiilor silvice regionale de la 41 la 19, eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional și optimizarea procesului decizional.

Documentul prevede că directorii direcțiilor silvice și conducerea centrală vor fi desemnați prin concurs, cu mandate de cinci ani, menținerea în funcție fiind condiționată de rezultatele evaluării anuale.

Reforma Romsilva este jalon în PNRR, de care depindea și cererea finală de plată, adoptată astăzi de executiv pentru peste două milioane de euro fonduri acordate prin acest plan.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro