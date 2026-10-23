Grup de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, convocat de premierul Luca Niculescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 18:29

Un grup de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, convocat de premierul Luca Niculescu, a avut astăzi o primă şedinţă la sediul Guvernului. Întărirea pazei la intrarea în unităţile de învăţământ, dar şi a supravegherii şi controlului, s-au numărat printre măsuri discutate.

Petruţa Obrejan vine cu detalii: În cadrul şedinţei de lucru s-a decis, totodată, întărirea pazei la intrarea şi în incinta şcolilor, revizuirea planurilor de securitate ale unităţilor de învăţământ. Este prevăzută totodată şi constituirea unui grup de lucru de reacţie rapidă cu reprezentanţii ministerelor Educaţiei, Afacerilor Interne, Sănătăţii şi Muncii, dar şi ai altor instituţii responsabile. Măsurile vin după incidentele grave din ultimele zile, iar premierul Luca Niculescu spune că autorităţile trebuie să asigure protecţia celor aproape trei milioane de elevi care învaţă în cele aproximativ 6.000 de şcoli din ţară.

Luca Niculescu: Există deja lucruri care au fost făcute, aş spune că este nevoie de un plan de acţiune interinstituţională cu participarea Ministerului Educaţiei, Ministerului Afacerilor Interne, specialişti, profesori, părinţi, elevi, psihologi, evident, pentru că nu există justificare pentru violenţă.

De asemenea, planul mai include pregătirea profesorilor pentru identificarea timpurii a riscurilor de violenţă şi radicalizare, modificări legislative privind deţinerea sau introducerea obiectelor interzise în şcoli, dar şi iniţierea unei campanii media de prevenire şi descurajare a violenţei. Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educaţiei, iar săptămâna viitoare acesta se va întâlni cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor pentru a discuta revizuirea urgentă a planului naţional de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli.

Preocuparea autorităţilor de a intensifica procesul de combatere a violenţei în şcoli vine în contextul în care în ultima săptămână mai multe incidente grave în care au fost implicaţi elevi de gimnaziu au avut loc în trei oraşe din ţară. Ultimul a avut loc astăzi, la Timişoara, unde un elev de clasa VII-a s-a fotografiat în clasă cu un cuţit în mână şi a postat imaginea pe reţelele sociale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)