Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Grup de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, convocat de premierul Luca Niculescu

Grup de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, convocat de premierul Luca Niculescu

Grup de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, convocat de premierul Luca Niculescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 18:29

Un grup de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, convocat de premierul Luca Niculescu, a avut astăzi o primă şedinţă la sediul Guvernului. Întărirea pazei la intrarea în unităţile de învăţământ, dar şi a supravegherii şi controlului, s-au numărat printre măsuri discutate.

Petruţa Obrejan vine cu detalii:  În cadrul şedinţei de lucru s-a decis, totodată, întărirea pazei la intrarea şi în incinta şcolilor, revizuirea planurilor de securitate ale unităţilor de învăţământ. Este prevăzută totodată şi constituirea unui grup de lucru de reacţie rapidă cu reprezentanţii ministerelor Educaţiei, Afacerilor Interne, Sănătăţii şi Muncii, dar şi ai altor instituţii responsabile. Măsurile vin după incidentele grave din ultimele zile, iar premierul Luca Niculescu spune că autorităţile trebuie să asigure protecţia celor aproape trei milioane de elevi care învaţă în cele aproximativ 6.000 de şcoli din ţară.

Luca Niculescu: Există deja lucruri care au fost făcute, aş spune că este nevoie de un plan de acţiune interinstituţională cu participarea Ministerului Educaţiei, Ministerului Afacerilor Interne, specialişti, profesori, părinţi, elevi, psihologi, evident, pentru că nu există justificare pentru violenţă.

De asemenea, planul mai include pregătirea profesorilor pentru identificarea timpurii a riscurilor de violenţă şi radicalizare, modificări legislative privind deţinerea sau introducerea obiectelor interzise în şcoli, dar şi iniţierea unei campanii media de prevenire şi descurajare a violenţei. Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educaţiei, iar săptămâna viitoare acesta se va întâlni cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor pentru a discuta revizuirea urgentă a planului naţional de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli.

Preocuparea autorităţilor de a intensifica procesul de combatere a violenţei în şcoli vine în contextul în care în ultima săptămână mai multe incidente grave în care au fost implicaţi elevi de gimnaziu au avut loc în trei oraşe din ţară. Ultimul a avut loc astăzi, la Timişoara, unde un elev de clasa VII-a s-a fotografiat în clasă cu un cuţit în mână şi a postat imaginea pe reţelele sociale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 13:55

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Curtea de Apel Bucureşti a admis, vineri, contestaţia depusă de DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu...

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Leul s-a depreciat astăzi în raport cu euro şi dolarul american
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 13:40

Leul s-a depreciat astăzi în raport cu euro şi dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,3495 lei, în creştere...

Leul s-a depreciat astăzi în raport cu euro şi dolarul american
Judecătorii nu se înţeleg pe măsurile preventive în cazul lui Georgescu; se formează un complet de divergenţă
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 10:31

Judecătorii nu se înţeleg pe măsurile preventive în cazul lui Georgescu; se formează un complet de divergenţă

UPDATE ora 10:45 – Doi judecători de la Curtea de Apel Bucureşti nu au reuşit vineri să se pună de acord în legătură luarea unei...

Judecătorii nu se înţeleg pe măsurile preventive în cazul lui Georgescu; se formează un complet de divergenţă
Guvernul aprobă donaţia UE a peste un milion de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 08:53

Guvernul aprobă donaţia UE a peste un milion de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine

Guvernul va aproba în şedinţa de vineri donaţia, din rezervele strategice ale Uniunii Europene, a 1,1 milioane doze de vaccin împotriva pestei...

Guvernul aprobă donaţia UE a peste un milion de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine
Naţional vineri, 23 octombrie 2026, 08:48

Luca Niculescu: Obiectivul meu este clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl poate încasa prin PNRR

Premierul Luca Niculescu a anunţat că, vineri, după şedinţa de Guvern, va convoca o reuniune de evaluare cu miniştrii responsabili de...

Luca Niculescu: Obiectivul meu este clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl poate încasa prin PNRR
Naţional joi, 22 octombrie 2026, 19:55

ANSVSA: Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare au ajuns în România

O primă tranşă de 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare a ajuns astăzi în România, urmând ca alte 800.000 de doze,...

ANSVSA: Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare au ajuns în România
Naţional joi, 22 octombrie 2026, 19:25

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a încheiat

(UPDATE, ora 19:25) Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de joi s-a încheiat, a transmis Administraţia Prezidenţială....

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a încheiat
Naţional joi, 22 octombrie 2026, 17:25

CCR admite sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, asupra cadrului emiterii ordonanţei SAFE

Curtea Constituţională a admis azi sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cu privire la un posibil conflict juridic, de...

CCR admite sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, asupra cadrului emiterii ordonanţei SAFE