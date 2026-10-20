Galaţi: Studenţi din toată ţara, invitaţi de Universitatea ‘Dunărea de Jos’ la un maraton de robotică de 24 de ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 15:50

Studenţii din universităţile din ţară sunt invitaţi să participe, în perioada 29-30 octombrie, la prima ediţie a Concursului de Roboţi Industriali, un hackathon de 24 de ore în care echipele vor trebui să construiască şi să programeze soluţii funcţionale de robotică şi inteligenţă artificială, organizat de Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi.

Competiţia este organizată de Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din cadrul Universităţii ‘Dunărea de Jos’, iar înscrierile se pot face până pe 25 octombrie, la ora 20:00.

‘Eşti pasionat de robotică şi inteligenţă artificială? Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din cadrul Universităţii ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi te provoacă la Concursul de Roboţi Industriali (Ediţia I, Hackathon 24h)! Adună-ţi echipa şi pregăteşte-te pentru 24 de ore de foc, unde veţi construi şi programa o soluţie funcţională de la zero’, a transmis Universitatea ‘Dunărea de Jos’, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, participanţii vor lucra în echipe formate din patru până la şase studenţi, având la dispoziţie echipamente şi tehnologii precum Arduino, Raspberry Pi, braţe robotice, senzori ultrasonici, servomotoare şi camere pentru aplicaţii de inteligenţă artificială şi vedere computerizată.

Concursul cuprinde patru categorii: Robot Autonom, Braţ Industrial, Inteligenţă Artificială şi Computer Vision (AI & CV), respectiv Internetul Lucrurilor în Industrie (IoT Industrial). (Agerpres/ FOTO Facebook Universitatea Dunărea de Jos Galați)