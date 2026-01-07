Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (FOTO) Suceava: Patru tineri răniţi într-un accident la Buda; două victime au rămas încarcerate

Publicat de Andreea Drilea, 7 ianuarie 2026, 09:26

Patru tineri au fost răniţi într-un accident rutier care a avut loc, miercuri dimineaţă, pe raza localităţii Buda din comuna Zvoriştea, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Potrivit acestora, maşina în care se aflau a lovit un cap de pod, iar doi tineri au rămas încarceraţi.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare, o ambulanţă SMURD, precum şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava.

‘În urma coliziunii, patru tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 22 de ani, au fost răniţi. În cazul a două dintre victime, care au rămas încarcerate, a fost necesară intervenţia pompierilor militari pentru extragere’, au precizat oficialii ISU.

Toţi cei patru răniţi, conştienţi, dar cu diferite traumatisme, au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate. AGERPRES/FOTO ISU SV

