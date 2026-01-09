(FOTO) Probleme din cauza vremii în jud. Botoșani. Intervenții, drumuri blocate, cursuri suspendate

Publicat de Andreea Drilea, 9 ianuarie 2026, 09:49

Circulația este îngreunată pe 7 sectoare de drum județean – Săveni – Rădăuți-Prut, Dorohoi – Mileanca – Coțușca, Brăteni – DN 24 C, Dealu Crucii – Vorniceni – Știubieni, Darabani – Crucea Milencii, Hănești – Dângeni, Hănești – Manoleasa.

Se circulă greu și pe 4 sectoare de drum național DN 29 Flondora – Avrămeni, DN 29 A Darabani- Rădăuți-Prut și DN 24 C între Mihălășeni- Ripiceni și între Mihăileni – Siret, iar circulația pe DN 24 C Rădăuți-Prut – Manoleasa rămâne, în continuare, închisă.

Acesta este si motivul pentru care astazi cursurile au fost suspendate total la Școala Gimnazială Rădăuți Prut pentru 260 de elevi precum și parțial pentru elevii navetiști din Crasnaleuca, Cotul Miculinți, Ghireni și Mitoc care frecventează Liceul Tehnologic Coțușca, precum și pentru cei care învață la Școala Gimnazială Manoleasa și fac naveta de la Liveni și Zahoreni.

Ieri, la dispeceratul Integrat ISU – SAJ Botoșani s-au înregistrat șapte apeluri de urgență prin SNUAU 112, prin care cetățenii au solicitat sprijin după ce au rămas blocați cu autovehiculele pe drumurile județului, iar noaptea trecută zece persoane, printre care și trei copii, au avut nevoie de sprijinul pompierilor pentru a-și putea continua deplasarea, după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele.

Prima intervenție a avut loc pe drumul dintre localitățile Ripiceni și Stânca, unde un autoturism în care se aflau doi adulți și un copil a ajuns în șanțul de pe marginea carosabilului, din cauza stratului de zăpadă depus. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială șenilată. Aceștia au reușit să scoată autoturismul din șanț, iar ocupanții și-au putut continua drumul spre Vama Stânca–Costești, după ce drumul a fost degajat de utilajele de deszăpezire.

Alte șapte persoane, aflate în două autoturisme, au solicitat ajutorul pompierilor după ce au rămas înzăpezite pe DJ 282, între localitățile Drăgușeni și Mihail Kogălniceanu.

O mașină, în care se aflau trei adulți și doi copii, nu a putut fi scoasă din zăpadă. Persoanele au fost preluate de pompierii din cadrul Stației Săveni și transportate în municipiul Botoșani, la rude. Cea de-a doua mașină afost scoasă din zăpadă, iar ocupanții acesteia au reușit să se întoarcă în siguranță la domiciliu.

La aceasta oră se intervine cu 27 de utilaje pe drumurile naționale și 17 utilaje pe drumurile județene.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO ISU BT)