Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (FOTO) Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași

(FOTO) Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași

(FOTO) Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 11:27

32.000 de credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie, oficiată cu prilejul Hramului Cuvioasei Parascheva, de un sobor de înalți ierarhi, atît din țară cît și de peste hotare, în fruntea cărora s-a aflat Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Ceremonialul s-a desfășurat, ca în fiecare an, pe un podium special amenajat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Catedralei Mitropolitane.

Pentru cei care nu au reuşit să ocupe un loc în apropierea scenei, în mai multe zone din apropiere au fost amplasate ecrane panoramice iar pe străzile unde pelerinii stau la rând sunt difuzoare, astfel încât aceştia să poată asculta slujbele.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Filotheos, Mitropolit de Tesalonic a evidențiat chemarea Evangheliei la lepădarea de sine și urmarea lui Hristos, arătând că Sfânta Parascheva și Sfântul Grigorie Palama sunt exemple vii ale îndumnezeirii prin har: ”Și de vreme ce astăzi o prăznuim pe Cuvioasa Parascheva, să o rugăm să ne învețe răbdarea nevoinței, a jertfei și bucuria Învierii; iar Sfântului Grigore Palama să-i cerem cu stăruință să ne lumineze mintea, pentru a înțelege că Harul lui Dumnezeu este prezent, viu și activ în Biserică. Să ne luăm, așadar, fiecare Crucea cu nădejde, având certitudinea că Însuși Hristos merge înaintea noastră. Și când omul Îl urmează pe Domnul, deși este Cruce, ea devine lumină; și atunci, așa cum spune Sfântul Palama, omul devine „dumnezeu prin har.”

Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro

Etichete:
Sharm El Sheikh: a fost semnat acordul de pace durabilă pentru Fâşia Gaza
Prim plan marți, 14 octombrie 2025, 07:53

Sharm El Sheikh: a fost semnat acordul de pace durabilă pentru Fâşia Gaza

Preşedintele american Donald Trump, a semnat la Sharm El Sheikh, împreună cu omologii săi din statele care au mediat încetarea focului în Gaza,...

Sharm El Sheikh: a fost semnat acordul de pace durabilă pentru Fâşia Gaza
Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false
Prim plan marți, 14 octombrie 2025, 07:00

Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la...

Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, se retrage din activitatea politică
Prim plan marți, 14 octombrie 2025, 06:54

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, se retrage din activitatea politică

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat astăzi că se retrage din activitatea politică şi renunţă atât la funcţia de şef al...

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, se retrage din activitatea politică
Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie
Prim plan marți, 14 octombrie 2025, 06:50

Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie

După jumătate de an de interimat, PSD îşi va alege noua conducere, la un congres ce va fi organizat în 7 noiembrie, la Romexpo. Decizia a fost...

Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie
Prim plan marți, 14 octombrie 2025, 06:48

Comisia Europeană, pregătită să intervină în Gaza pentru aplicarea acordului de încetare a focului

Comisia Europeană este pregătită să se implice chiar de mâine în Fâșia Gaza, cu toate instrumentele pe care le are, ca să sprijine aplicarea...

Comisia Europeană, pregătită să intervină în Gaza pentru aplicarea acordului de încetare a focului
Prim plan marți, 14 octombrie 2025, 05:56

Volodimir Zelenski va merge vineri la Washington pentru convorbiri cu preşedintele Trump

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat astăzi că va merge vineri la Washington pentru convorbiri cu preşedintele american, Donald...

Volodimir Zelenski va merge vineri la Washington pentru convorbiri cu preşedintele Trump
Prim plan marți, 14 octombrie 2025, 05:39

Restricții și modificări de circulație în perioada Sărbătorilor Iașului

Organizarea numeroaselor manifestări din cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Sărbătorilor Iașului impune o serie de modificări şi restricţii...

Restricții și modificări de circulație în perioada Sărbătorilor Iașului
Prim plan luni, 13 octombrie 2025, 19:22

Iași: Peste 20.000 de pelerini așteaptă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

UPDATE, ora 19:20 – Peste 20.000 de persoane stau la rând, pe străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane din Iaşi pentru a se închina...

Iași: Peste 20.000 de pelerini așteaptă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva