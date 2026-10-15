(FOTO) Incident la Colegiul Pedagogic din Bacău: bucăți de tencuială au căzut peste două eleve

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 06:35

Două eleve de la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău ar fi fost lovite de bucăți de tencuială desprinse din tavanul unei săli de clasă.

Fetele au fost evaluate de personalul medical al școlii, iar părinții au fost chemați la unitatea de învățământ.

Conducerea colegiului nu ar fi solicitat intervenția ambulanței, întrucât starea elevelor ar fi fost stabilă. Reprezentanții părinților spun că nu au fost informați despre incident și atrag atenția asupra pericolului.

Imaginile surprind o gaură în tavan, rămasă după desprinderea tencuielii.

Clădirea, monument de patrimoniu, este inclusă într-un proiect de reabilitare în valoare de aproximativ 87,8 milioane de lei, finanțat în cea mai mare parte din fonduri europene. În prezent, autoritățile continuă verificările, în timp ce administrația locală trebuie să finalizeze procedurile pentru desemnarea constructorilor.

(Radio Iaşi/Gabriel Pop/FOTO Gabriel Pop)