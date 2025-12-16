Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, adus la DNA pentru a fi audiat

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 12:08

UPDATE – Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost adus marţi la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a fi audiat într-un dosar de corupţie.

Procurorii anticorupţie efectuează, marţi, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni comise în acest an.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, marţi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în două locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice.

‘Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială’, se precizează în comunicat.

Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că descinderi au loc atât la domiciliul lui Alexandru-Răzvan Cuc, cât şi la cel al unui om de afaceri, fiind investigate infracţiuni de dare de mită şi complicitate la dare de mită.

Potrivit aceloraşi surse, valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract-cadru în valoare de 23 de milioane de lei. AGERPRES

UPDATE – Registrul Auto Român (RAR) anunţă că va oferi informaţiile şi documentele necesare dacă organele de anchetă vor solicita informaţii în cadrul cercetării penale în care este vizat fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, însă, deocamdată, instituţia nu a fost înştiinţată că ar fi vizată.

‘Referitor la informaţiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupţie de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înştiinţată că instituţia sau angajaţii săi ar fi vizaţi. Ca şi în alte situaţii similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informaţii, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze şi să ofere informaţiile şi documentele necesare. Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanţii RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informaţiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanţe de judecată’, se arată într-o informare remisă marţi AGERPRES.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada 4 ianuarie – 17 octombrie 2027. AGERPRES

