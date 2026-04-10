Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

Publicat de Andreea Drilea, 10 aprilie 2026, 13:26 / actualizat: 11 aprilie 2026, 8:34

UPDATE – Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani, a fost înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din Capitală, la funeralii participând aproximativ 200 sute de persoane printre care oameni de fotbal, antrenori, jucători, conducători şi iubitori ai fotbalului.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de un sobor de preoţi în această dimineaţă la Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul ajungând apoi la Cimitirul Bellu în jurul orei 12:00.

La sosire, sicriul fostului selecţioner acoperit cu drapelul României a fost întâmpinat de fanfara Jandarmeriei Române.

Un detaşament al Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române a prezentat onorul şi a executat trei salve de artilerie. Fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal deţinea Ordinul Naţional ‘Steaua României’ în grad de Cavaler, în semn de înaltă apreciere a întregii activităţi fotbalistice şi a performanţelor obţinute ca antrenor, distincţie pe care o primise din partea Preşedinţiei României în 2009.

În momentul introducerii sicriului în cavoul familiei de la intrarea în Cimitirul Bellu Mircea Lucescu a primit ultimele aplauze de la cei prezenţi.

Conform dorinţei familiei, participarea la slujba de la biserică cât şi la ceremonia de înmormântare de la Cimitirul Bellu a fost strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi. Cu toate acestea, aproximativ 100 de iubitori ai fotbalului au putut urmări ceremonia de înhumare.

L-au condus pe ultimul drum pe Mircea Lucescu oficialităţi, conducători de cluburi, antrenori şi mulţi dintre foştii săi jucători. Printre aceştia s-au numărat foştii fotbalişti Mircea Rednic, Gheorghe Hagi, Ionuţ Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Dănuţ Lupu, Marius Şumudică şi Florin Constantinovici, foştii finanţatori George Copos, Vasile Şiman şi Gigi Neţoiu şi politicianul Mircea Geoană.

Trupul neînsufleţit al celui mai titrat antrenor român din istoria fotbalului românesc a fost depus timp de două zile la Arena Naţională din Capitală acolo unde aproximativ 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu.

Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost aşezat pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naţionale. La căpătâiul fostului selecţioner a fost aşezată o fotografie a acestuia şi o coroană albă de flori, iar în stânga şi dreapta se află patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române.

\

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), din 26 martie.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marţi cu 0-2.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, la 2 aprilie, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri. AGERPRES

Mircea Lucescu va fi înmormantat astăzi la Cimitirul Bellu din capitală.

Cortegiul funerar a plecat de la Arena Națională și va ajunge la biserica Elefterie din piata Operei la ora 10.

Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Ceremonia de înmormântare este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală. Momentul înhumării (ora 13:10) va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea şi ordinea publică vor fi asigurate permanent prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română şi Poliţia Capitalei.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliţia Rutieră pentru a minimiza blocajele pe durata deplasării cortegiului funerar între Arena Naţională, Biserica Sfântul Elefterie şi Cimitirul Bellu.

Publicul este rugat să respecte indicaţiile forţelor de ordine pentru a evita incidentele şi pentru a permite desfăşurarea ceremoniei în condiţii de maximă decenţă.

Radio Iași/Rador/FOTO radioiasi.ro