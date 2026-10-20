Filarmonica „Moldova” din Iași organizează două concerte simfonice în 23 și 30 octombrie 2026
Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 14:35
Filarmonica MOLDOVA din Iași invită publicul la două concerte simfonice de înaltă ținută artistică, ce vor avea loc pe 23 și 30 octombrie 2026
Vineri, 23 octombrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților
Orchestra Simfonică va evolua sub bagheta dirijorului Sander Teepen. Invitatul special al serii este violonistul Francesco Papa, laureat al prestigiosului Concurs Internațional „George Enescu” 2026.
În program:
Jean Sibelius – Vals trist, op.44
Jean Sibelius – Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, op. 47
Solist: FRANCESCO PAPA – vioară
Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 6, op. 74, Patetica
Vineri, 30 octombrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților
CONCERT SIMFONIC
DIRIJOR: VITTORIO PARISI
Solist: PETREA GÎSCĂ – corn
În program:
Bedřich Smetana – Uvertura „Mireasa Vândută”
Gheorghe Păunescu – „Nocturna” pentru corn și orchestră
Jean-Baptiste Arban – „Carnaval la Veneția” pentru corn și orchestră
Johannes Brahms – Serenada nr. 1, op. 11 în re major
Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro.