Filarmonica „Moldova” din Iași organizează două concerte simfonice în 23 și 30 octombrie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 14:35

Filarmonica MOLDOVA din Iași invită publicul la două concerte simfonice de înaltă ținută artistică, ce vor avea loc pe 23 și 30 octombrie 2026

Vineri, 23 octombrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților

Orchestra Simfonică va evolua sub bagheta dirijorului Sander Teepen. Invitatul special al serii este violonistul Francesco Papa, laureat al prestigiosului Concurs Internațional „George Enescu” 2026.

În program:

Jean Sibelius – Vals trist, op.44

Jean Sibelius – Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, op. 47

Solist: FRANCESCO PAPA – vioară

Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 6, op. 74, Patetica

Vineri, 30 octombrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților

CONCERT SIMFONIC

DIRIJOR: VITTORIO PARISI

Solist: PETREA GÎSCĂ – corn

În program:

Bedřich Smetana – Uvertura „Mireasa Vândută”

Gheorghe Păunescu – „Nocturna” pentru corn și orchestră

Jean-Baptiste Arban – „Carnaval la Veneția” pentru corn și orchestră

Johannes Brahms – Serenada nr. 1, op. 11 în re major

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro.