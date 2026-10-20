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Filarmonica „Moldova” din Iași organizează două concerte simfonice în 23 și 30 octombrie 2026

Filarmonica „Moldova” din Iași organizează două concerte simfonice în 23 și 30 octombrie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 14:35

Filarmonica MOLDOVA din Iași invită publicul la două concerte simfonice de înaltă ținută artistică, ce vor avea loc pe 23 și 30 octombrie 2026

Vineri, 23 octombrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților

Orchestra Simfonică va evolua sub bagheta dirijorului Sander Teepen. Invitatul special al serii este violonistul Francesco Papa, laureat al prestigiosului Concurs Internațional „George Enescu” 2026.

În program:

Jean Sibelius – Vals trist, op.44

Jean Sibelius – Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, op. 47

Solist: FRANCESCO PAPA – vioară

Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 6, op. 74, Patetica

Vineri, 30 octombrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților

CONCERT SIMFONIC

DIRIJOR: VITTORIO PARISI

Solist: PETREA GÎSCĂ – corn

În program:

Bedřich Smetana – Uvertura „Mireasa Vândută”

Gheorghe Păunescu – „Nocturna” pentru corn și orchestră

Jean-Baptiste Arban – „Carnaval la Veneția” pentru corn și orchestră

Johannes Brahms – Serenada nr. 1, op. 11 în re major

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro.

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