Două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre de aeronavele Forţelor Aeriene Române

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 18:20

Două drone au fost doborâte cu puţin timp în urmă deasupra Mării Negre de avioanele de luptă ridicate de Armata Română.

Ministerul Apărării a transmis că în această seară, în jurul orei 18:00, piloţii români aflaţi la manşele unor aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au doborât două drone intrate în spaţiul aerian al României.

Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre. (Rador/ FOTO arhiva MApN, Laurențiu Turoi)