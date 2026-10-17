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Două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre de aeronavele Forţelor Aeriene Române

Două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre de aeronavele Forţelor Aeriene Române

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 18:20

Două drone au fost doborâte cu puţin timp în urmă deasupra Mării Negre de avioanele de luptă ridicate de Armata Română.

Ministerul Apărării a transmis că în această seară, în jurul orei 18:00, piloţii români aflaţi la manşele unor aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au doborât două drone intrate în spaţiul aerian al României.

Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre. (Rador/ FOTO arhiva MApN, Laurențiu Turoi)

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