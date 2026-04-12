DNSC atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză

Publicat de Andreea Drilea, 12 aprilie 2026, 07:01 / actualizat: 12 aprilie 2026, 9:13

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză.

Perioada sărbătorilor pascale vine cu mai mult timp petrecut online, dar şi cu riscuri crescute – spun specialiştii, care avertizează că atacatorii profită de interesul pentru promoţii sau livrări şi construiesc scenarii convingătoare pentru a-i păcăli pe utilizatori.

Mesaje despre colete, oferte spectaculoase sau concursuri cu premii pot ascunde tentative de fraudă menite să compromită datele personale sau financiare, iar regula este simplă – dacă ceva te grăbeşte sau pare prea avantajos, merită verificat de două ori, conchide DNSC.

Rador/FOTO AI