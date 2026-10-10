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Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie

Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 11:29

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz luni, 12 octombrie, în intervalul orar 09:00-12:00, la consumatori de pe strada Trei Fântâni (integral) și Șoseaua Bucium nr. 4-22.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

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