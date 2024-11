Valabil de la : 26-11-2024 ora 8:40 până la : 26-11-2024 ora 10:00 In zona : Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Coșna, Ciocănești;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.