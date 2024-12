Cod galben de ceață în județul Iași

Valabil de la : 05-12-2024 ora 6:50 până la : 05-12-2024 ora 9:00 In zona : Județul Iaşi: Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Ciurea, Cotnari, Scobinți, Miroslava, Lețcani, Voinești, Erbiceni, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dumești, Ion Neculce, Sinești, Todirești, Mogoșești, Popești, Lungani, Brăești, Horlești, Bârnova, Balș, Cucuteni;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.