Circulaţie restricţionată pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 11:15

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricţionată temporar de mâine dimineaţă de la ora 9:00 şi până pe 22 octombrie ora 17:00.

Măsura a fost luată pentru efectuarea unor lucrări de construcţie şi montare a rosturilor de dilatare.

Potrivit poliţiei de frontieră, pe timpul aplicării restricţiilor, traficul în ambele sensuri se va desfăşura alternativ, sensurile de deplasare urmând să fie dirijate pe rând la intervale de aproximativ 20 de minute.

Noi restricţii se vor aplica pe podul de la Giurgiu din 26 octombrie şi până la 29 octombrie 2026.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)