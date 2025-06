Cinema Ateneu Iași inaugurează Rooftop Cinema Cinema în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 30 iunie 2025, 06:37

În iulie, urcăm filmele pe terasă. Cinema Ateneu Iași lansează Rooftop Cinema, un spațiu de proiecții în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași. Am pregătit un program variat, cu filme noi, clasice cult și titluri de suflet – numai bune de văzut alături de prieteni și familie, sub cerul liber. Vara asta, ne vedem sus, la film.

Programul de proiecții:

2 iulie 2025, ora 21:15 – Pulp Fiction (r. Quentin Tarantino) – 1994

Comedie neagră, construită eliptic, nonlinear, pe câteva povești principale, ale căror personaje interacționeaza sub o formă sau alta. Doi găinari care vor să jefuiască un magazin întâlnesc doi asasini care au de recuperat un obiect miraculos pentru șeful lor, care are o înțelegere cu un boxer, pe care acesta n-o respectă. Există, desigur, o seamă de povești „secundare”, care le susțin și le întregesc pe cele principale, într-o perfectă sferă „tarantinească”

5 iulie 2025, ora 21:15 – Substanța (r. Coralie Fargeat) – 2024

O vedetă la final de carieră decide să folosească un medicament de pe piața neagră, o substanță de replicare celulară care creează temporar o versiune mai tânără și mai bună a sa.

11 iulie 2025, ora 21:15 – Apollo 13 (r. Ron Howard) – 1995

„Houston, avem o problemă”, aceastea sunt cuvintele care au marcat zilele tensionate ale crizei misiunii Apollo 13. Suspansul, frica, adrenalina la maximum din acele zile sunt surprinse în filmul regizorului Ron Howard, inspirat și purtând numele misiunii din 1970 care a ținut cu sufletul la gură o planetă întreagă. Apollo 13 este cu excepția a mici detalii, o reproducere fidelă a misiunii de atunci, o alternare superbă între acțiunea din spațiu și scenele care au avut loc la sediul NASA, suprinzând cu o acuratețe extraordinară detalii ale triumfului din spațiu și de pe Pământ.

12 iulie 2025, ora 21:15 – Maria Callas (r. Pablo Larraín) – 2025

Angelina Jolie intră în rolul Mariei Callas, una dintre cele mai emblematice interprete de opera ale secolului al XX-lea. Filmul o urmărește pe soprană în ultima perioadă a vieții ei, în care se retrage la Paris, după o viață tumultoasă și plină de farmec.

18 iulie 2025, ora 21:15 – How to steal a million (r. William Wyler) – 1966

Tatal lui Nicole, un colectionar de arta legendar, vinde celebra sculptura Venus a lui Cellini unui prestigios muzeu parizian. Din nefericire, Venus nu este sculptata de Cellini, ci de bunicul lui Nicole. Tatal ei este si el un falsificator, dar se ocupa in special cu picturile. Inainte de a se face testul care ar fi dovedit ca sculptura este falsificata, Nicole apeleaza la serviciile lui Simon Demott, un hot profesinist, sa fure statuia in valoare de un milion de dolari.

19 iulie 2025, ora 21:15 – How to have sex (r. Molly Manning Walker) – 2023

Pentru a sărbători sfârșitul liceului, trei adolescente britanice merg împreună pentru prima dată în vacanță în Creta. Este vara tuturor exceselor: băutură, clubbing și cuplat. Ar trebui să fie cea mai mișto vară din viața lor. În timp ce dansează pe străzile însorite din Malia, cele trei adolescente descoperă compexitățile sexului, consimțământului și autodescoperirii.

25 iulie 2025, ora 21:15 – Saturday night fever (r. John Badham) – 1977

Tony (John Travolta), un tânăr vânzător de magazin din Brooklyn, evadează din monotonia vieții sale cotidiene pe ringul de dans al unui local disco, pe care il frecventează în fiecare săptămână și în care este considerat regele ringului de dans. El o întâlnește pe Stephanie și cad de acord să participe împreună la un concurs de dans. Pe măsură ce relația lor se transformă, cei doi decid să se ajute reciproc în încercarea de a-și schimba viața.

26 iulie 2025, ora 21:15 – Dirty Dancing (r. Emile Ardolino) – 1987

Baby Houseman, o adolescentă de 17 ani, își petrece vacanța în fiecare an într-o tabără de vară la Catskills, alături de familia sa. Vacanta pare a fi una obișnuită, până când atenția lui Baby este atrasă de instructorul de dans Johnny Castle. Spionându-i, Baby află că Johnny și Penny, prietena și partenera lui de dans, sunt într-o situație delicată. Penny e total bulversată în momentul în care își dă seama că este însărcinată, iar după îndelungi ezitări decide să întrerupă sarcina. Pus în situația de a-și găsi o nouă parteneră, Johnny accepta să o inițieze pe Baby în tainele dansului.

„Ne-am dorit de mult timp să ducem filmele în aer liber, iar terasa Ateneului e locul perfect pentru asta. Rooftop Cinema e, pur și simplu, un cinema de vară cu filme bune și atmosferă relaxată, sus, deasupra orașului. Am pus în program titluri pentru toate gusturile: de la clasice cult la filme noi care merită văzute. E despre serile alea de vară în care vii cu prietenii, bei ceva rece și te uiți la un film bun sub stele.” – Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu Iași

Bilete disponibile pe cinemaiasi.ro/rooftop-cinema/ sau la casieria Ateneului Național din Iași, prețul biletului fiind 25 de lei.