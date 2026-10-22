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Botoşani: Bărbat rănit prin împuşcare în timpul unei partide de vânătoare

Botoşani: Bărbat rănit prin împuşcare în timpul unei partide de vânătoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 19:07

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din judeţul Botoşani, a fost rănit, joi, după ce a fost împuşcat în timpul unei partide de vânătoare, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit sursei citate, bărbatul se afla la o vânătoare autorizate, fiind împuşcat de paznicul de vânătoare din comuna Cordăreni.

‘În jurul orei 16:00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Dorohoi au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, de către paznicul de vânătoare din comuna Cordăreni, cu privire la faptul că ar fi împuşcat accidental un coleg de vânătoare. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă, identificând un bărbat în vârstă de 50 de ani, care prezenta o plagă împuşcată la nivelul abdomenului. Din primele verificări a reieşit că cei doi bărbaţi participau la o partidă de vânătoare autorizată’, a precizat oficialul IPJ Botoşani.

Victima a fost preluată de un echipaj medical în vederea acordării îngrijirilor medicale.

Potrivit Poliţiei, cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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