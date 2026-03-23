Biroul Permanent Naţional al PSD – astăzi; se decide calendarul consultării interne privind ieşirea sau nu de la guvernare

Foto: dav

Publicat de Andreea Drilea, 23 martie 2026, 08:50

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte, luni, la sediul central, unde urmează să decidă calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare a partidului.

Şedinţa va începe la ora 10:00 şi va fi în sistem hibrid, cu participare fizică şi online, potrivit anunţului PSD.

Vineri, după adoptarea bugetului de stat pe 2026, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că în Biroul Permanent Naţional de luni se va decide calendarul privind consultarea internă.

‘Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză’, a spus Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, în consultarea internă, membrii PSD vor hotărî dacă este oportună schimbarea premierului.

El a menţionat că săptămâna viitoare va merge la Bruxelles pentru a informa Partidul Socialist European despre evaluarea internă.

În opinia sa, ‘toate variantele sunt pe masă’, adăugând că PSD nu va vota un guvern minoritar şi nu va face alianţă cu AUR. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

#StaiSigurPeNet – Dezinformarea despre sănătatea mintală, larg răspândită pe rețelele sociale
Naţional duminică, 22 martie 2026, 11:16

#StaiSigurPeNet – Dezinformarea despre sănătatea mintală, larg răspândită pe rețelele sociale

Cercetătorii au analizat 27 de studii care au evaluat acuratețea informațiilor despre sănătatea mintală și neurodivergență pe platforme...

#StaiSigurPeNet – Dezinformarea despre sănătatea mintală, larg răspândită pe rețelele sociale
Ministerul Mediului propune noi reguli pentru piaţa produselor second-hand
Naţional duminică, 22 martie 2026, 10:54

Ministerul Mediului propune noi reguli pentru piaţa produselor second-hand

Piaţa produselor second-hand va fi obligată să respecte reguli mult mai stricte, potrivit unui proiect de ordonanţă pus în dezbatere de...

Ministerul Mediului propune noi reguli pentru piaţa produselor second-hand
Tinerii care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor beneficia, din aprilie, de un program de sprijin
Naţional duminică, 22 martie 2026, 10:50

Tinerii care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor beneficia, din aprilie, de un program de sprijin

28.000 de tineri din România, care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor putea beneficia, începând cu...

Tinerii care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor beneficia, din aprilie, de un program de sprijin
Militarii români din Irak au revenit în ţară
Naţional duminică, 22 martie 2026, 10:15

Militarii români din Irak au revenit în ţară

Militarii români din Irak au revenit în ţară, pe fondul înrăutăţirii situaţiei din regiune. Alianţa Nord-Atlantică a decis să se retragă...

Militarii români din Irak au revenit în ţară
Naţional duminică, 22 martie 2026, 07:53

Preţurile combustibililor continuă să crească

Criza din Orientul Mijlociu continuă să influenţeze preţul carburanţilor la noi în ţară. Benzina standard a depăşit pragul de 9 lei pe...

Preţurile combustibililor continuă să crească
Naţional sâmbătă, 21 martie 2026, 09:37

România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie

Preşedintele Nicuşor Dan arată într-o postare pe facebook că alăturarea ţării noastre la acest demers are loc pe fondul implicaţiilor grave...

România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie
Naţional sâmbătă, 21 martie 2026, 09:30

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Autorităţile pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Astfel, un litru de benzină standard, care depăşise, ieri, 9 lei, a ajuns, să astăzi, spre...

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Autorităţile pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor
Naţional vineri, 20 martie 2026, 18:17

COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor

Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor,...

COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor