(AUDIO) Vicepreședintele Comisiei Europene, Raffaele Fitto, anunță că dezvoltarea regională și securitatea merg mână în mână. Pact european pentru regiunile de frontieră, până la finalul anului

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 17:20

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, a anunțat astăzi că până la finalul acestui an va fi adoptat un pact pentru regiunile de frontieră estică ale Uniunii Europene.

Documentul de interes pentru zonele precum regiunea de Nord-Est va conține o analiză detaliată a nevoilor teritoriale și va propune adaptarea politicilor europene la noul context de securitate.

Întrebat fiind despre modul în care politica de coeziune și noul instrument SAFE ar putea să accelereze construcția autostrăzii A8 Ungheni–Iași–Târgu Mureș, fără a compromite obiectivele de coeziune, oficialul european a subliniat necesitatea unei abordări integrate – civile și militare – în utilizarea resurselor pentru apărare și dezvoltare regională.

Raffaele Fitto: Abordarea corectă în ceea ce privește resursele pentru apărare este aceasta: trebuie să existe o strategie combinată – civilă și militară – pentru acest proiect. Am spus deja că am vizitat multe state membre. Voi fi în România luna viitoare, însă până acum am vizitat aproape toate statele membre aflate la graniță cu Rusia, Ucraina, Belarus și alte țări aflate într-o situație similară. Pot spune că, până la finalul acestui an, Comisia Europeană va adopta un pact important pentru regiunile de frontieră estică, care va conține o analiză clară a nevoilor acestor teritorii, dar și a modului în care politicile pot fi adaptate la noul context.”

Amintim că luna trecută, Guvernul României a confirmat propunerea de alocare a aproximativ patru miliarde de euro pentru proiectele majore de infrastructură din Moldova. Finanțarea ar urma să fie asigurată prin programul european SAFE și vizează autostrăzile A7 și A8, tronsoanele care se unesc în proximitatea municipiului Pașcani și care asigură conexiunea cu Ucraina și Republica Moldova. Un răspuns final privind finanțarea acestor obiective ar urma să fie comunicat la finalul lunii noiembrie. (Radio Iași/ Lucian Bălănuță/ FOTO Lucian Bălănuță)

