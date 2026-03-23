(AUDIO) Testare gratuită HIV pentru locuitorii din județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 23 martie 2026, 10:47

Locuitorii din județul Vaslui se pot testa gratuit pentru depistarea HIV, în cadrul unei campanii derulate de Direcția de Sănătate Publică.

Specialiștii atrag atenția că depistarea precoce este esențială, iar tratamentul pentru această infecție reduce semnificativ riscul de transmitere a virusului.

Serviciul se adresează tuturor persoanelor care sunt asigurate, chiar dacă fac parte sau nu din categoriile de risc – a precizat purtătorul de cuvânt al DSP Vaslui, Mihaela Topliceanu: ”Din categoriile considerate cu risc crescut, fac parte printre altele persoanele cu parteneri sexuali multipli sau care practică sex neprotejat, utilizatorii de droguri injectabile, partenerii persoanelor diagnosticate cu HIV, dar și persoane cu alte infecții cu transmitere sexuală sau tuberculoză. De asemenea, testarea este recomandată și pentru personalul medical, donatorii de sânge, femeile însărcinate sau persoanele care au locuit ori lucrează în străinătate o perioadă mai îndelungată.”

În județul Vaslui, au fost confirmate – anul trecut – două cazuri noi de infectare cu HIV, din câteva sute de teste efectuate de Direcția de Sănătate Publică.

(Radio Iaşi/Vasile Gales/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

