(AUDIO) Programul guvernamental „Masă sănătoasă” a fost reluat în județul Botoșani, odată cu începerea celui de-al treilea modul de cursuri

9 ianuarie 2026

Programul guvernamental „Masă sănătoasă” a fost reluat în județul Botoșani, odată cu începerea celui de-al treilea modul de cursuri. În prezent, acesta se desfășoară în 27 de unități de învățământ, iar peste 12.000 de elevi, beneficiază zilnic de hrană la școală.

Potrivit șefului Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Bogdan Suruciuc, unitățile incluse sunt aceleași ca anul trecut, deoarece finanțarea se face pe an calendaristic.

Suma alocată pentru fiecare elev a crescut, anul acesta, de la 15 la 16 lei și 50 de bani, sumă care se regăsește fie într-o masă caldă, fie într-un pachet alimentar rece, a mai declarat, în emisiunea Starea Educației, Bogdan Suruciuc: ”La nivelul județului Botoșani, procentul este cam 50-50, unde se dă masă caldă și unde se dă pachetul alimentar rece, compus dintr-un sandwich și alte produse alimentare. Acolo unde s-a reușit punerea la punct a acestui sistem de masă caldă, este foarte bine venită și apreciată de elevi, dar și de părinți. Este foarte bine și acolo unde există și produse alimentare reci, sandwich care să respecte normele legislative, este foarte bine primit.”

În unele localități din județul Botoșani au existat dificultăți legate de licitații și furnizori pentru ca programul să poată fi implementat, însă au fost depășite, iar elevii beneficiază, în prezent, de aceste alimente, după cum a mai declarat, Bogdan Suruciuc: ”În unele localități au fost probleme cu aceste licitații blocându-se, dar până la urmă au ieșit din impas și au putut oferi acest program eleviilor. Din păcate, toată această procedură este destul de anuevoioasă și în unele zone merge mai greu. În municipiul Dorohoi a fost problemă, în orașul Săveni a mers foarte greu procedura de licitație și s-a întârziu foarte mult. Această procedură de a atribui către un operator local care să poată distribui aceste produse. Pentru că nu întruneau condițiile, erau foarte multe contestații de aici întârzierea, la fel și în orașul Flămânzi.”

Bugetul total alocat pentru programul Masă Sănătoasă în 2026 depășește un miliard și jumătate de lei, cu aproape 392 de milioane de lei mai mult față de 2025, potrivit unei hotărîri de Guvern aprobată anul trecut.

În județul Botoșani, în toate școlile se derulează și Programul „Laptele și Cornul”, inclusiv acolo unde există și ”Masă sănătoasă”.

Radio Iaşi/Andreea Daraban