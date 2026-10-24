(AUDIO) Partenerii americani, interesați de proiecte comune cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 09:01 / actualizat: 24 octombrie 2026, 10:40

Partenerii academici și de afaceri din Statele Unite ale Americii vor o colaborare mai strânsă cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Rectorul instituției, Liviu George Maha, a anunțat că americanii sunt interesați de proiecte comune în domenii-cheie, precum informatica, fizica, chimia, geologia și științele naturii.

Declarația vine după ce o delegație din SUA, reprezentând 40 de firme și universități din șase state americane, a vizitat Iașiul în această săptămână.

În cadrul întâlnirilor, rectorul Liviu George Maha a pus accent pe implicarea Regiunii de Nord-Est în viitorul Plan de Reconstrucție a Ucrainei, dar și pe sprijinul oferit Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Ca pas următor, partenerii americani au solicitat deja elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Regională, a declarat rectorul Liviu George Maha: ”Discutăm despre colaborarea cu instituții de învățământ superior din Statele Unite. Deja pe parcursul ultimilor 2 ani, numărul acordurilor a crescut de la 2 până la aproape 10 și suntem în curs de discuții cu alte universități, e vorba de o colaborare în ceea ce înseamnă cercetare științifică, e vorba de, dincolo de ce înseamnă schimburi de bune practici, mobilități, și aici chiar discuția cu ei arăta nevoia unei strategii de dezvoltare la nivel regional. Am primit întrebarea, ”Care sunt prioritățile de dezvoltare ale comunității la nivelul regiunii de nord-est, care sunt industriile, care sunt domeniile în care noi considerăm că avem un cuvânt de spus?”, și aici discuția a mers către, pe de-o parte, resursele pe care le avem, inclusiv din perspectiva mediului academic, am discutat despre complementarități între economia acestei regiuni și economia statelor din care veneau, și nu în ultimul rând de perspectivele reconstrucției Ucrainei, de perspectivele integrării europene a Republicii Moldova și Ucrainei, acolo unde ei au mai multă experiență, pentru că au fost implicați în procese de reconstrucție la nivelul altor state afectate de conflict. Sper ca, la nivelul părților interesate aici, la nivel de Iași și de regiune, dialogul pe viitor să asigure o astfel de strategie coerentă pentru a ști și ce să punem pe masă atunci când avem astfel de delegații, cu alte cuvinte, ce priorități avem și cum putem colabora pentru beneficiu comunității.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)