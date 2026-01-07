(AUDIO) Palatul Sturdza din Miroslava urmează să fie consolidat și reamenajat

Publicat de Andreea Drilea, 7 ianuarie 2026, 11:05

Palatul Sturdza din Miroslava urmează să fie consolidat și reamenajat în acest an, printr-un proiect cu o valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, demarat de Consiliul Județean Iași.

Palatul a fost construit la începutul secolului al 19-lea și a găzdut, de-a lungul timpului, Institutul de Educație pentru Fiii de Nobili sau Școala superioară de Agricultură din Miroslava.

Piesele de colecție, care se regăsesc – acum – în acest edificiu vor fi redate circuitului muzeal din Iași – a declarat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe: ”Proiectul este unul ambițios și, evident, va respecta toate normele privind restaurarea monumentelor istorice, urmând ca apoi acel monument să fie redat comunității ieșene și, evident, celor care locuiesc în Miroslava. El, practic, este închis de o perioadă lungă de timp. Prin entuziasmul și pasiunea unui profesor, practic, acolo s-au adunat de-a lungul câtorva decenii obiecte de colecție, să spunem, și de patrimoniu, sunt convins că sunt multe dintre ele, pe care vrem să le punem în valoare ulterior după restaurarea monumentului.”

