(AUDIO) Nu au început lucrările la Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati din Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2025, 09:18

Lucrările la Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati din Botoșani nu au început încă, deși amplasamentul a fost predat de unitatea medicală.

Potrivit managerului Corneliu Prepeliță, firma care a câștigat licitația și este conducătoarea asocierii ar fi intrat în faliment: ”Din ce am înțeles și există niște probleme juridice ale firmei contractante, probabil o să și le rezolve cât mai curând și sperăm ca după Paște să înceapă lucrările. Noi din punctul de vedere al Spitalului Județean, am eliberat amplasamentul, am predat acest amplasament firmei care efectuează aceste lucrări. Sunt probleme juridice care trebuie rezolvate cu CNI-ul, să vedem cine va fi următorul, dacă se schimbă, acolo sunt mai mulți asociați în lucrare și probabil va prelua altcineva, va fi liderul acestei asocieri, având în vedere problemele juridice, au intrat în faliment, lucru pe care noi nu am putut să-l preconizăm și nici nu aveam cum, având în vedere că acest contract noi suntem beneficiari finali, contractant de CNI.”

Proiectul modernizării și extinderii cu un etaj a Secției de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati din Botoșani are o valoare totală de peste 6,6 milioane de euro.

Lucrările de modernizare au în vedere redimensionarea instalațiilor electrice, termice, sanitare și de gaze medicinale pentru tot imobilul, recompartimentarea întregii clădiri după legislația în vigoare și asigurarea dotărilor necesare.

