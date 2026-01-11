Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Muzeul de la Cucuteni, județul Iași, va fi restaurat în totalitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 12:10 / actualizat: 11 ianuarie 2026, 13:14

Recent, au fost aprobate fonduri pentru modernizare prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, aceeași instituție care a finanțat restaurarea Palatului Culturii, a Castelului de la Ruginoasa și a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Bogdan Ștefan Trâmbaciu, coordonatorul Unității de Management a Proiectelor din cadrul Ministerului Culturii a declarat că proiectul va fi gata anul acesta.

Bogdan Ștefan Trâmbaciu: Am transmis deja o adresă către toate instituțiile beneficiare, pentru că nu este doar Complexul Muzeal Moldova beneficiar, ci și altele din România, prin care le-am solicitat ca, până pe 15 ianuarie, să transmită toate documentele pe care le au în acest moment legate de investițiile respective sau, dacă au mai făcut pași suplimentari, iar dacă nu, să facă tema de proiectare și nota conceptuală. Este ceea ce solicităm de la beneficiari, urmând ca ulterior noi să lansăm procedura de licitație pentru faza DALI la Cucuteni. Este un proiect important, este un proiect prin care se va pune în valoare comoara inestimabilă pe care o aveam acolo; practic, se va face și o infrastructură care să fie accesibilă mai ușor turiștilor.

În ce constă proiectul de transformare a Sitului Arheologic într-o atracție pentru turiști, ne spune managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei.

Andrei Apreotesei: În primul rând, la Cucuteni vom reabilita acea clădire care este construită în anii ’80 și care nu a beneficiat niciodată de reparații capitale, ca să protejăm, în primul rând, situl, pentru că acesta este e cel mai important. După care, așa cum se practică peste tot prin lume, acolo unde se dorește ca dintr-un șantier arheologic să se transforme cu adevărat într-o atracție,  vom avea 5 săli de expunere pentru expoziții permanente, 5 săli de expunere pentru expoziții temporare, sală de cinema. Am făcut o analiză și am constatat că de la Lețcani și până la capătul Botoșaniului nu avem niciun cinematograf în toată zona aceea. Vom avea 10 unități de cazare. Interesul meu este să rămâi măcar o noapte acolo.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

