(AUDIO) Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță controale la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 08:34

În cadrul vizitei la Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că va trimite Corpul de Control la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din localitate.

În urma închiderii a jumătate din secția ATI de la Spital, în septembrie anul trecut, Ministerul a emis o serie de recomandări care, în opinia lui Alexandru Rogobete, nu au fost puse în practică: ”Pentru mai multe detalii, sunt sigur că domnul președinte al Consiliului Județean vă poate spune dacă a pus în aplicare normele lăsate de către inspectorii Ministerului Sănătății. Din informațiile pe care le am, nu le-a pus în aplicare, așa că o să vă dau mai multe detalii după ce Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al Ministrului Sănătății vor face în viitorul apropiat o verificare la spital pentru a vedea dacă ceea ce am recomandat a fost pus în aplicare sau nu.”

În replică, managerul Spitalului, Gheorghe Diaconu, a precizat că toate modificările recomandate au fost aplicate, inclusive montarea de chiuvete în toate rezervele și redefinirea circuitelor medicale.

Gheorghe Diaconu a adăugat că a fost deja emis un aviz favorabil de funcționare din partea Ministerului de resort, iar pentru redeschiderea integrală a secției mai este nevoie de un ultim aviz de la Direcția de Sănătate Publică Iași: ”Am redefinit circuitele de acces în secția ATI, am redefinit circuitele în ceea ce privește lenjeria, în ceea ce privește partea curată și partea murdară a secției, am introdus chiuvete în saloane, am introdus sistem de acces pe bază de sonerie.

Reporter: În cât timp ar putea fi redeschisă secția?

Gheorghe Diaconu: După cum vă spuneam, am primit aviz favorabil de la Ministerul Sănătății pentru noua structură a secției ATI. Săptămâna trecută și acum două săptămâni am avut în vizită inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică Iași, care au verificat pe teren, salon cu salon, realitatea celor trecute în cererea noastră de noua structură. În mod normal, într-o săptămână, ar trebui să primim acest aviz final pentru redeschiderea secției ATI.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)