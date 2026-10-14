(AUDIO/FOTO) Zece elevi și studenți, premiați de Hramul Sfintei Parascheva pentru rezultatele la învățătură

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 12:38





Zece elevi și studenți, beneficiari ai burselor de merit oferite de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, au fost premiați astăzi, după Liturghia prilejuită de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Programul educațional derulat de instituție susține financiar 24 de tineri care au făcut performanță în diverse domenii de învățământ, de la arte la științe exacte.

Cuantumul bursei variază – de la două mii de lei, pentru un student și poate ajunge până la patru mii, pentru un doctorand. Fondurile sunt asigurate atât din donații, cât și de mai multe companii din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Coordonatorul programului, preotul Cosmin Brînză: ”Programul ”Bursierii Sfintei Parascheva” este un proiect prin care Arhiepiscopia Iașului dorește să contribuie la dezvoltarea educațională a performanței. Performanței, sigur, deținute de tineri cu totul, să spunem așa, deosebiți, care au reușit în diverse arii de studiu. Este un proiect care, până anul acesta, a funcționat într-o manieră tot de susținere a educației, dar, cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit, din 2026, proiectul își propune să susțină în mod deosebit performanța în educație, așa încât în concurs s-au înscris 36 de elevi, studenți, masteranzi și doctoranți, dintre care am reușit să includem anul acesta 24, selecția s-a făcut în primul rând raportat la bugetul obținut din strângere de fonduri.”

Unul dintre cei premiați este Robert Capotă, doctorand la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Acesta lucrează la dezvoltarea unei tehnologii care să înlocuiască tratamentele bazate pe antibiotice, urmând să își continue cercetarea la o instituție academică din Viena: ”Domeniul nostru de studiu este reprezentat de anticorpii din gălbenușul de ou. Practic în mod obișnuit, oul conține cantități mari, semnificative de anticorpi și atunci ne dorim să înțelegem modul în care putem prelucra acești anticorpi, astfel încât ei să funcționeze în folosul nostru, adică să poată fi folosiți pentru prevenția, pentru diagnosticul sau chiar pentru tratamentul a anumitor boli infecțioase care afectează atât omul cât și animalele. În momentul de față ne concentrăm pe bacteriile și fungii rezistenți la antibiotice și la antifungice și vrem să dezvoltăm această tehnologie ca o alternativă la utilizarea antibioticelor.”

Alexia Rodica Nemțeanu, elevă în clasa a X-a, la Liceul „Miron Costin” din Pașcani, a fost de asemenea premiată în cadrul manifestărilor de astăzi.

Ea este medaliată la numeroase concursuri naționale de limba română și dorește să urmeze cursurile Universității de Medicină din Iași: ”În primul rând, această bursă reprezintă pentru mine un fel de recompensă, o recunoaștere a muncii depuse de-a lungul anilor și mă simt foarte onorată să primez ca această oportunitate. Pe viitor, mi-aș dori să merg la Facultatea de Medicină din Iași, ”Grigore T. Popa”, deoarece sunt o persoană foarte empatică și curioasă și îmi doresc să pot face și o schimbare totodată în țară.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)