(AUDIO) Focar de pestă porcină africană confirmat în județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 12:40

Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat în județul Vaslui, în comuna Duda-Epureni.

O ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar Centrul Local de Combatere a Bolilor a aprobat un plan de măsuri, care include restricții, supravegherea animalelor și informarea populației.

De asemenea, toate exemplarele din exploatația unde a fost confirmat focarul vor fi sacrificate.

Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, Mihai Ponea, a atras atenția că proprietarii trebuie să înregistreze animalele în baza națională, pentru a putea primi despăgubiri în astfel de cazuri: ”Din nou atragem atenția și încercăm să facem ca populația să conștientizeze că este foarte important să-și deschidă exploatațiile, să-și înregistreze animalele, pentru că legislația europeană și națională permite despăgubiri. Acum suntem cu ancheta în desfășurare și probabil că acest proprietar, pe lângă faptul că nu va primi despăgubiri, va fi probabil și sancționat contravențional.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

