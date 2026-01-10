(AUDIO) De luni, 12 ianuarie 2026, se reia circulația auto din zona centrală a Iașului

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 10:12

De luni, 12 ianuarie 2026, se reia circulația auto între Casa Modei – Mitropolia Moldovei – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din municipiul Iași.

Astăzi și mâine este demontat Parcul de Distracții care a fost inaugurat cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a precizat că patinoarul artificial montat în Piața Unirii va putea funcționa în continuare: ”Având în vedere faptul că nu este o zonă afectată de trafic auto, ar mai putea rămâne. În schimb, pe zona Bulevardului ”Ștefan cel Mare și Sfânt” am început demontarea echipamentelor care au funcționat pe perioada sărbătorilor de iarnă. Mă refer și la roată și la celelalte, deja parte din ea a fost demontată.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

