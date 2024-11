(AUDIO) Cea de-a 35-a ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț continuă cu surprize pentru public

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului de Teatru Piatra Neamț continuă cu surprize pentru public, atât din partea teatrelor și companiilor invitate, cât și din partea celor care scriu sau publică lucrări despre teatru.

O propunere în ceea ce privește cartea dedicată istoriei recente a teatrului românesc vine din partea jurnalistei Iulia Popovici, critic și curator de arte performative.

Lucrarea sa de doctorat s-a transformat în volumul „Actorul, ca minerul. Ratările tranziției în teatru”, publicat la Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Cartea surprinde cu o deosebită forță de privire a detaliului etapele tranziției de la totalitarismul comunist la democrație, în domeniul instituțiilor de spectacol, cu trimiteri bine documentate la deceniile anterioare Revoluției din 1989.

Alex Aciobăniței, corespondentul Radio România Iași la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț, a stat de vorbă cu jurnalista Iulia Popovici: Chiar dacă e o lucrare de doctorat, ea nu e scrisă doctoral. Sunt foarte recunoscătoare coordonatoarei mele, dramaturga, regizoarea și profesoara Alina Nelega, de la Universitatea de Arte din „Târgu Mureș”, care m-a lăsat s-o scriu așa cum am simțit eu, care este ca alt fel de scară circulară, de roman detectivistic. Tot aud despre reformă și despre cum trebuie să reformăm teatrul. Și pentru mine întrebarea a fost: Ok, dar de ce nu s-a făcut reforma în anii 90, de ce continuăm să vorbim despre reformă după atâția ani? Și pentru că e o temă nestudiată, anii 90 s-au istoricizat destul de recent. Adică, există un moment, în timp, în care o anume perioadă devine suficient de îndepărtată față de cei care au trăit-o, cât să poată fi considerată ca istorică și tratată la fel ca epoca lui Ștefan cel Mare, mai mult sau mai puțin, dar cu avantajul că pe Ștefan cel Mare nu mai putem să-l întrebăm nimic în zilele astea, dar pe cei care au trăit perioada tranziției putem, și ăsta e un beneficiu istoric.

