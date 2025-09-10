(AUDIO) Anchetă disciplinară la Iași împotriva medicului Răzvan Constantinescu pentru declarații antivacciniste

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 09:10 / actualizat: 10 septembrie 2025, 12:19

Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor din Iași a declanșat o anchetă în cazul doctorului Răzvan Constantinescu de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, privind afirmații legate de vaccinarea anti-Covid.

Președintele Colegiului, Liviu Oprea a declarat că susținerea teoriiilor anti-vacciniste ale doctorului Constantinescu după încheierea pandemiei determină prejudicierea gravă a actului medical și scăderea accentuată a încrederii părinților în vaccinurile care trebuie administrate copiilor.

Liviu OPREA a precizat că în astfel de cazuri, sancțiunile pot merge până la interzicerea desfășurării profesiei de medic: ”Noi ne-am sesizat fașă de doctorul Răzvan Constantinescu pentru simplul motiv că el este membru nostru, el fiind cunoscut ca o persoană cu o notorietate în atitudinile lui sau în teoriile lui conspiraționiste, antivacciniste și care, după sfârșitul unor conferințe științifice, dar care, în fapt, sunt conferințe către publicul larg, pentru că acolo au participat un număr foarte mic de medici, restul fiind publicul larg, au proferat teorii conspiraționiste, teorii antivacciniste, de ceea ce, în opinia noastră, este contrar codului deontologic și noi considerăm că este și un lucru de natură să, pe deoparte, să prejudicieze încrederea pe care au cetățenii în corpul profesional, iar, de altă parte, poate fi considerată chiar ca un atentat la sănătatea publică, pentru că, chiar dacă ceea ce susține el este limitat la pandemie și la vaccinul potriva COVID-19, tipul ăsta, de teorii, fac ca oamenii să se depărdeze, inclusiv față de alte vaccinuri și, sigur, că asta este un lucru îngrijorător, rămân copii mici și nevaccinați.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)