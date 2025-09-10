Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Anchetă disciplinară la Iași împotriva medicului Răzvan Constantinescu pentru declarații antivacciniste

(AUDIO) Anchetă disciplinară la Iași împotriva medicului Răzvan Constantinescu pentru declarații antivacciniste

(AUDIO) Anchetă disciplinară la Iași împotriva medicului Răzvan Constantinescu pentru declarații antivacciniste

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 09:10 / actualizat: 10 septembrie 2025, 12:19

Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor din Iași a declanșat o anchetă în cazul doctorului Răzvan Constantinescu de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, privind afirmații legate de vaccinarea anti-Covid.

Președintele Colegiului, Liviu Oprea a declarat că susținerea teoriiilor anti-vacciniste ale doctorului Constantinescu după încheierea pandemiei determină prejudicierea gravă a actului medical și scăderea accentuată a încrederii părinților în vaccinurile care trebuie administrate copiilor.

Liviu OPREA a precizat că în astfel de cazuri, sancțiunile pot merge până la interzicerea desfășurării profesiei de medic: ”Noi ne-am sesizat fașă de doctorul Răzvan Constantinescu pentru simplul motiv că el este membru nostru, el fiind cunoscut ca o persoană cu o notorietate în atitudinile lui sau în teoriile lui conspiraționiste, antivacciniste și care, după sfârșitul unor conferințe științifice, dar care, în fapt, sunt conferințe către publicul larg, pentru că acolo au participat un număr foarte mic de medici, restul fiind publicul larg, au proferat teorii conspiraționiste, teorii antivacciniste, de ceea ce, în opinia noastră, este contrar codului deontologic și noi considerăm că este și un lucru de natură să, pe deoparte, să prejudicieze încrederea pe care au cetățenii în corpul profesional, iar, de altă parte, poate fi considerată chiar ca un atentat la sănătatea publică, pentru că, chiar dacă ceea ce susține el este limitat la pandemie și la vaccinul potriva COVID-19, tipul ăsta, de teorii, fac ca oamenii să se depărdeze, inclusiv față de alte vaccinuri și, sigur, că asta este un lucru îngrijorător, rămân copii mici și nevaccinați.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
NATO nu tratează incidentul cu drone din Polonia drept un atac rus (sursă)
Prim plan miercuri, 10 septembrie 2025, 10:22

NATO nu tratează incidentul cu drone din Polonia drept un atac rus (sursă)

UPDATE – NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru...

NATO nu tratează incidentul cu drone din Polonia drept un atac rus (sursă)
‘Blocăm totul’: Ample proteste în Franţa împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern
Prim plan miercuri, 10 septembrie 2025, 10:20

‘Blocăm totul’: Ample proteste în Franţa împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern

Zeci de mii de oameni urmau să iasă miercuri în stradă în oraşele din Franţa, pentru a protesta împotriva tăierilor bugetare planificate de...

‘Blocăm totul’: Ample proteste în Franţa împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern
Alertă aeriană şi reacţie rapidă a forţelor MApN, după ce a fost detectat un grup de drone la graniţa cu Ucraina
Prim plan miercuri, 10 septembrie 2025, 10:17

Alertă aeriană şi reacţie rapidă a forţelor MApN, după ce a fost detectat un grup de drone la graniţa cu Ucraina

Ministerul Apărării anunţă că, în noaptea de marţi spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone...

Alertă aeriană şi reacţie rapidă a forţelor MApN, după ce a fost detectat un grup de drone la graniţa cu Ucraina
Restricții în trafic la orele de vârf pentru mașinile – școală în municipiul Iași
Prim plan miercuri, 10 septembrie 2025, 10:10

Restricții în trafic la orele de vârf pentru mașinile – școală în municipiul Iași

În contextul aglomerării traficului rutier odată cu începerea școlii, primarul Mihai Chirica a dispus Poliției Locale să ia măsuri pentru...

Restricții în trafic la orele de vârf pentru mașinile – școală în municipiul Iași
Prim plan miercuri, 10 septembrie 2025, 09:10

Botoșani: Lucrări la Acumularea Stânca – zeci de localități rămân două zile fără apă

Nova Apaserv S.A. Botoșani informează că, în perioada 11–13 septembrie 2025, Administrația Națională Apele Române-Exploatarea Complexă...

Botoșani: Lucrări la Acumularea Stânca – zeci de localități rămân două zile fără apă
Prim plan miercuri, 10 septembrie 2025, 08:42

Este anunţată o şedinţă a coaliţiei

O şedinţă a coaliţiei de guvernare este anunţată pentru astăzi, după mai multe zile în care s-au înmulţit criticile la adresa politicilor...

Este anunţată o şedinţă a coaliţiei
Prim plan miercuri, 10 septembrie 2025, 06:15

Fostul director adjunct al Serviciului de Securitate din Republica Moldova, reținut de DIICOT

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut de DIICOT, potrivit...

Fostul director adjunct al Serviciului de Securitate din Republica Moldova, reținut de DIICOT
Prim plan miercuri, 10 septembrie 2025, 05:25

Cei care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent nu vor veni la reevaluare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi îi asigură pe cei care deţin deja un certificat de încadrare...

Cei care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent nu vor veni la reevaluare