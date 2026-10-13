(AUDIO) 60.000 de sarmale, pregătite pentru masa pelerinilor. Meniul va fi în mare parte de post

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 12:54

Peste 60 de mii de sarmale sunt pregătite pentru a fi oferite pelerinilor mâine, cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Directorul Direcției de Asistență Socială Iași, Luminița Munteanu, a declarat că până în prezent au fost oferite mai multe pachete persoanelor care stăteau la rând pentru a se închina la baldachinul cu raclele Sfinților așezat în curtea Catedralei Mitropolitane.

Masa tradițională de mâine va avea loc după finalizarea slujbei, și este pregătită de Cantina de Ajutor Social și de centrele rezidențiale din subordinea direcției, a mai adăugat Luminița Munteanu: ”Sunt pregătite în jur de 60.000 de sărmăluțe, jumătate dintre ele sunt preparate de către bucătăresele Cantinei de Ajutor Social și Cantinele celor două centre rezidențiale din subordine, majoritatea dintre ele, precizez că sunt de post, fiind o zi de miercuri, iar restul sunt aduse de către instituțiile subordonate Primăriei Municipiului Iași, restaurante, asociații, persoane juridice care doresc să fie alături de cei care vin în orașul nostru. Masa pelerinilor este organizată ca de obicei, în data de 14, ora 12-12:30, funcție de cum se finalizează și slujba.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)