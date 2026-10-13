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Asociația Divas anunță conferința de presă „Ana Lugojana 75 | Brâncuși 150 – patrimoniul românesc între muzică și arte vizuale”

Asociația Divas anunță conferința de presă „Ana Lugojana 75 | Brâncuși 150 – patrimoniul românesc între muzică și arte vizuale”

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2026, 17:24

Asociația Divas vă invită la conferința de presă dedicată proiectului “Ana Lugojana 75 | Brâncuși 150 – patrimoniul românesc între muzică și arte vizuale” care se va desfășura joi, 15 octombrie 2026 la Sala de festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași.

Opereta românească, educația artistică și noua generație se întâlnesc la scena Aula Magna “Mihai Eminescu ” din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În perioada 10–15 octombrie 2026, desfășoară un program de ateliere de artă vocală, actorie și arte vizuale, dedicat copiilor și tinerilor interesați de expresia artistică și de descoperirea propriilor resurse creative.

Programul educațional va avea o finalitate scenică, participanții urmând să își valorifice experiența dobândită în cadrul atelierelor prin  spectacolul Aripi de Lumină – Brâncuși 150  prezentat publicului în data de 16 octombrie, începând cu orele 18.00 la  Aula Magna “Mihai Eminescu ” din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiectul continuă în data de 18 octombrie, prin prezentarea spectacolului de operetă românească„Ana Lugojana” de Filaret Barbu  – 75 de ani de la premiera absolută,  eveniment care aduce împreună artiști profesioniști, invitați internaționali, studenți/ masteranzi ai Universității Naționale de Arte “George Enescu” de la clasele profesorilor Lăcrămioara Hrubaru Roată, Urdeș Ionuț, Cosmin Marcovici și elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”.

Proiectul este cofinanțat de Primăria Municipiului Iași și se desfășoară în parteneriat cu Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, Rotary Club Curtea Domnească Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Un spectacol care aduce împreună artiști și tineri

Spectacolul „Ana Lugojana” propune publicului o întâlnire între experiența artiștilor profesioniști și energia tinerei generații, într-o producție care valorifică muzica, teatrul și expresivitatea scenică.

Distribuția reunește artiști precum Claudia Ichim, Gjergji Mani (Albania – invitat special), Lăcrămioara Crihană, Paul Celmare, Luiza Ariton, Calin Paraschiv, Alexandru Suleac, Vlad Aruxandei și George Țapu.

Un rol important în realizarea spectacolului îl au și elevii Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, care participă activ la construcția artistică a evenimentului.

Printre aceștia se numără Marian Panainte –  la vioară, la clasa doamnei profesor Ilinca Taraboanță. Acompaniamentul este susținut de prof. corepetitor Smaranda Acatrinei, iar în spectacol va participa și corul format din elevi ai Colegiului, sub îndrumarea și conducerea dirijorală a doamnei profesor Nicoleta Amariței. Atelierele de artă vocală, actorie și regia spectacolelor aparțin mezzosopranei Lăcrămioara Crihană, Președintele Asociației Divas, iar atelierele de arte vizuale sunt susținute de George Țapu.

Implicarea elevilor într-o producție artistică de acest tip transformă spectacolul într-o experiență de învățare și de formare profesională, oferindu-le posibilitatea de a lucra alături de artiști și de a descoperi rigorile și emoția scenei.

Astfel, proiectul construiește o legătură firească între educația artistică și spectacol, între procesul de învățare și experiența directă a scenei.

O întâlnire între generații, instituții și forme de artă

Parteneriatul dintre Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, Rotary Club Curtea Domnească Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași contribuie la crearea unui cadru în care tinerii pot intra în contact direct cu profesioniști ai domeniului artistic și cu experiența unei producții scenice. Proiectul își propune astfel să aducă împreună arta vocală, actoria, artele vizuale și spectacolul, oferind publicului ieșean două momente artistice și, în același timp, tinerilor participanți o experiență relevantă de formare și afirmare artistică.

Ana Lugojana 75 | Brâncuși 150 – patrimoniul românesc între muzică și arte vizuale propune, astfel, mai mult decât o serie de activități și spectacole: este un proiect care aduce împreună artiștii, elevii, instituțiile de cultură și educație și comunitatea ieșeană, într-un demers dedicat artei și noii generații.

INFORMAȚII EVENIMENTE

Spectacol Aripi de Lumină: 16 octombrie 2026, ora 18.00
Locul: Aula Magna “Mihai Eminescu ” din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Spectacol de operetă: „Ana Lugojana” de Filaret Barbu – 75 de ani
Data: 18 octombrie 2026, ora 18.00
Locul: Aula Magna “Mihai Eminescu ” din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cofinanțator: Primăria Municipiului Iași

Parteneri:
Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași

Rotary Club Curtea Domnească Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

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