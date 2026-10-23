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A şasea ediţie a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni

A şasea ediţie a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 18:35

Peste 150 de tineri din România şi din diaspora vor participa timp de şase zile la cea de-a şasea ediţie a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, ediţie deschisă astăzi la Palatul Cotroceni în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan.

La ceremonia de inaugurare s-au aflat şi premierul Luca Niculescu, ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, şi fostul preşedinte Emil Constantinescu.

”România are nevoie de competenţele pe care şi le-au dezvoltat tinerii care au ales să trăiască sau să studieze în străinătate’, a declarat preşedintele Nicuşor Dan şi a subliniat că toată societatea a evoluat de-a lungul anilor.

Nicuşor Dan: Noi toţi ca societate, şi includ aici şi pe românii care trăiesc afară, am evoluat şi trebuie să fim mândri de această evoluţie şi, evident, fără să băgăm sub preş toate neajunsurile pe care încă le avem. Dacă îmi permiteţi o sugestie, înspre asta aş orienta discuţiile, cum putem să facem un calendar cu obiective realiste şi cu cele realiste către autorităţile publice – toată disponibilitatea din partea noastră, numai că din când în când lipseşte timpul.

La rândul său, premierul Luca Niculescu a remarcat faptul că tinerii aflaţi în străinătate nu se mulţumesc să privească de la distanţă ceea ce se întâmplă în România, ci vor să participe la schimbarea lucrurilor în bine. El a enumerat şi câteva măsuri ale guvernului pentru tinerii care se reîntorc în ţară.

Luca Niculescu: Avem câteva măsuri concrete în programul de guvernare pentru cei care vor să revină în România. De exemplu, accesul la informaţii clare despre locuri de muncă, recunoaşterea diplomelor, serviciile de care are nevoie familia sa – sunt chestiuni care pot face diferenţa între o intenţie şi o decizie corectă.

Bianca Radu, preşedinta Ligii studenţilor români din străinătate, a vorbit despre un sentiment de nemulţumire pe care îl au tinerii români.

Bianca Radu: Acest sentiment de nemulţumire sper ca în această săptămână să îl transformaţi în cea mai aprigă determinare ca voi să fiţi cei care pun lucrurile în mişcare, cei care fac schimbarea pe care tot o menţionăm şi de care tot vorbim. Sper ca, totuşi, această nemulţumire să nu se transforme în resemnare şi sper să vă folosiţi de ea pentru a lupta în continuare pentru ce este important pentru voi şi pentru ce este important pentru România. (Rador/ FOTO Facebook Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni)

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