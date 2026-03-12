A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 10:29

Basistul trupei Holograf, Mugurel Vrabete, a murit joi, la vârsta de 70 de ani.

Anunţul a fost făcut pe Facebook de mai mulţi apropiaţi ai muzicianului.

‘A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun şi un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinereţea noastră a însemnat şi Holograf, deci şi Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească!’, a scris Tudor Chirilă pe pagina sa de socializare. (Agerpres)

