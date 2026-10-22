A fost lansată licitația pentru Studiul de Fezabilitate al Variantei de Ocolire Hârlău

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 15:35

ADI „Iași Infrastructură” a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire a contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Varianta de Ocolire a Orașului Hârlău, județul Iași”.

Lansarea procedurii reprezintă un pas concret în pregătirea unei investiții importante pentru infrastructura rutieră din nordul județului Iași, proiectul având ca obiectiv principal preluarea traficului greu și de tranzit care traversează în prezent orașul Hârlău pe DN28B (E58).

Proiectul este dezvoltat în cooperare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în documentația proiectului CNAIR fiind indicată drept investitor, iar ADI „Iași Infrastructură” drept autoritate contractantă și beneficiar pe perioada implementării investiției. După realizarea investiției, infrastructura va fi administrată de CNAIR.

Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la data de 04.12.2026 15:00, documentația completă a procedurii fiind disponibilă în SEAP, în cadrul anunțului CN1097576.

Valoarea estimată a contractului pentru serviciile de proiectare este de 2.758.916,67 lei, fără TVA, valoare stabilită în urma cercetării de piață realizate pentru fundamentarea procedurii de achiziție.

Prin procedura lansată în SEAP va fi contractată elaborarea Studiului de Fezabilitate și a studiilor de specialitate necesare pentru fundamentarea viitoarei investiții.

Documentația va cuprinde, printre altele, analiza multicriterială a variantelor de traseu, analiza cost-beneficiu, studiile de trafic, topografice, geotehnice, hidrologice și hidraulice, identificarea utilităților, analiza terenurilor afectate, studiile de mediu și biodiversitate, precum și documentațiile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor.

În prezent, orașul Hârlău este traversat de DN28B (E58), arteră care preia atât traficul local, cât și volume importante de trafic de tranzit, inclusiv transport de mărfuri și persoane pe distanțe lungi. Suprapunerea acestor fluxuri în interiorul orașului conduce la reducerea vitezei de deplasare, aglomerarea circulației și la creșterea expunerii locuitorilor la zgomot, vibrații și riscuri rutiere.

Realizarea Variantei de Ocolire Hârlău urmărește preluarea traficului greu și de tranzit din zona urbană, cu efecte pozitive asupra siguranței rutiere, timpilor de deplasare și calității vieții.

Printre obiectivele proiectului se numără fluidizarea circulației în interiorul orașului, asigurarea unei viteze de deplasare constante pentru traficul greu și de tranzit, creșterea siguranței rutiere, reducerea emisiilor poluante, a vibrațiilor și a nivelului de zgomot, precum și creșterea potențialului economic al zonei.

Varianta de Ocolire Hârlău este corelată cu direcțiile stabilite prin Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport 2021–2030 și cu dezvoltarea coridorului TransRegio Botoșani – Târgu Frumos (A8).

Prin realizarea acestei infrastructuri se urmărește îmbunătățirea accesibilității zonei Hârlău către rețeaua rutieră primară și, implicit, către Autostrada A8. Proiectul Variantei de Ocolire Hârlău este cuprins în Programul Investițional 2021–2030 în lista proiectelor de variante de ocolire regionale.

Arealul analizat pentru dezvoltarea proiectului cuprinde trei unități administrativ-teritoriale din județul Iași: orașul Hârlău, comuna Deleni și comuna Scobinți. Traseul final urmează să fie stabilit în cadrul Studiului de Fezabilitate, în urma analizei multicriteriale a variantelor studiate.

În etapa actuală de pregătire, estimările preliminare indică o lungime de aproximativ 5,1 km. Configurația tehnică, traseul și valoarea finală a investiției vor fi stabilite prin Studiul de Fezabilitate.

Finanțarea cheltuielilor aferente proiectului este prevăzută a fi asigurată din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii/CNAIR, și/sau din fonduri externe nerambursabile ori alte surse legal constituite.

Declarație – Dr. ing. Marius Lucian Lupu, directorul ADI „Iași Infrastructură”:

„Varianta de ocolire a orașului Hârlău este un proiect necesar atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru dezvoltarea întregii zone de nord a județului Iași. Vorbim despre un oraș traversat în prezent de un drum național și european pe care traficul local se suprapune cu traficul greu și de tranzit. Prin lansarea procedurii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate facem un pas concret în pregătirea acestei investiții. Este etapa în care vor fi analizate variantele de traseu și vor fi fundamentate soluția tehnică, costurile și toate elementele necesare pentru dezvoltarea ulterioară a proiectului. Ne dorim ca varianta de ocolire a orașului Hârlău să fie pregătită riguros și să fie corelată cu dezvoltarea întregii rețele de infrastructură din regiune, inclusiv cu viitorul coridor TransRegio Botoșani–Târgu Frumos și cu Autostrada A8. Obiectivul este unul clar, o infrastructură mai sigură, o mobilitate mai bună și condiții mai bune pentru dezvoltarea economică a zonei.”

Prin lansarea procedurii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, ADI „Iași Infrastructură” continuă demersurile pentru pregătirea și dezvoltarea proiectelor de infrastructură rutieră strategică la nivelul județului Iași. (Comunicat de presă ADI „Iași Infrastructură” / FOTO imagine ilustrativă/ radioiasi.ro)