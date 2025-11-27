Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » A fost aprinsă flacăra pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

A fost aprinsă flacăra pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

A fost aprinsă flacăra pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026
Foto: A picture taken 08 February 1992 shows the Olympic Flame during the opening ceremony of the Winter Olympic Games in Albertville, France. (Photo by JUNJI KUROKAWA / AFP)

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 07:13

Miercuri, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Această ceremonie tradiţională şi rit sacru marchează începutul călătoriei flăcării care va ilumina Jocurile de Iarnă.

Flacăra va fi transportată apoi în Italia prin Atena, ceremonia de predare fiind programată pentru 4 decembrie 2025. De acolo, îşi va începe călătoria prin ţară, trecând prin diverse regiuni şi locaţii importante pentru cultura şi istoria italiană.

Călătoria va dura 63 de zile şi va acoperi aproximativ 12.000 de kilometri, implicând peste 10.000 de purtători de torţă.

Primii doi purtători italieni ai flăcării de Olimpia sunt două nume importante ale sporturilor de iarnă: Stefania Belmondo, dublă campioană olimpică la schi fond (1992, 2002), şi Armin Zöggeler, dublu campion olimpic la sanie (2006, 2010).

Ceremonia de predare a flăcării olimpice, venită de la Atena, pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 este programată pentru 4 decembrie, la ora 18:00, la Palatul Quirinale, în prezenţa preşedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

Ceremonia de inaugurare a ştafetei torţei olimpice va avea loc în ziua următoare, la ora 11:00.(Rador/ FOTO rador.ro)

Etichete:
(AUDIO) De la tribuna Parlamentului European, șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen: „o pace justă și durabilă înseamnă garanții de securitate reale pentru Ucraina și Europa”
Internaţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 15:31

(AUDIO) De la tribuna Parlamentului European, șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen: „o pace justă și durabilă înseamnă garanții de securitate reale pentru Ucraina și Europa”

În sesiune plenară a Parlamentului European de la Strasbourg, astăzi, a avut loc o dezbatere în care s-au regăsit poziționările executivului...

(AUDIO) De la tribuna Parlamentului European, șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen: „o pace justă și durabilă înseamnă garanții de securitate reale pentru Ucraina și Europa”
Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid
Internaţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:25

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid, potrivit preşedintelui american Donald Trump, care spune că mai sunt câteva puncte de...

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid
Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România
Internaţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:19

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România, după ce a constatat că măsurile guvernului au efecte...

Comisia Europeană a îngheţat procedura de deficit bugetar excesiv pentru România
Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru
Internaţional marți, 25 noiembrie 2025, 07:41

Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru

Comisia Europeană urmează să publice astăzi recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru, iar surse de la Bruxelles, citate...

Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru
Internaţional luni, 24 noiembrie 2025, 07:15

În Belgia este anunţată o grevă naţională de trei zile, începând de astăzi

În Belgia este anunţată o grevă naţională de trei zile, începând de astăzi, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale...

În Belgia este anunţată o grevă naţională de trei zile, începând de astăzi
Internaţional duminică, 23 noiembrie 2025, 20:33

(LIVE) Cotrapropunere europeană la planul american pentru #Ucraina

UPDATE ora 21:15 – Şefa guvernului italian,Giorgia Meloni, a declarat duminică că nu este necesar să fie prezentată o...

(LIVE) Cotrapropunere europeană la planul american pentru #Ucraina
Internaţional duminică, 23 noiembrie 2025, 08:27

Negocieri la Geneva privind planul SUA de a pune capăt războiului din #Ucraina

Oficiali ucraineni, americani şi europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a...

Negocieri la Geneva privind planul SUA de a pune capăt războiului din #Ucraina
Internaţional vineri, 21 noiembrie 2025, 05:35

R. Moldova: Două persoane, reţinute în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii depistat la trecerea frontierei cu România

Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale declanşate după ce într-un camion cu numere înmatriculare din R....

R. Moldova: Două persoane, reţinute în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii depistat la trecerea frontierei cu România