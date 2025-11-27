A fost aprinsă flacăra pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Foto: A picture taken 08 February 1992 shows the Olympic Flame during the opening ceremony of the Winter Olympic Games in Albertville, France. (Photo by JUNJI KUROKAWA / AFP)

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 07:13

Miercuri, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Această ceremonie tradiţională şi rit sacru marchează începutul călătoriei flăcării care va ilumina Jocurile de Iarnă.

Flacăra va fi transportată apoi în Italia prin Atena, ceremonia de predare fiind programată pentru 4 decembrie 2025. De acolo, îşi va începe călătoria prin ţară, trecând prin diverse regiuni şi locaţii importante pentru cultura şi istoria italiană.

Călătoria va dura 63 de zile şi va acoperi aproximativ 12.000 de kilometri, implicând peste 10.000 de purtători de torţă.

Primii doi purtători italieni ai flăcării de Olimpia sunt două nume importante ale sporturilor de iarnă: Stefania Belmondo, dublă campioană olimpică la schi fond (1992, 2002), şi Armin Zöggeler, dublu campion olimpic la sanie (2006, 2010).

Ceremonia de predare a flăcării olimpice, venită de la Atena, pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 este programată pentru 4 decembrie, la ora 18:00, la Palatul Quirinale, în prezenţa preşedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

Ceremonia de inaugurare a ştafetei torţei olimpice va avea loc în ziua următoare, la ora 11:00.(Rador/ FOTO rador.ro)