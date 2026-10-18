600.000 de doze de vaccinuri antigripale injectabile vor ajunge în farmaciile din România

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 09:49 / actualizat: 18 octombrie 2026, 11:22

600.000 de doze de vaccinuri antigripale injectabile vor ajunge în farmaciile din România până la sfârşitul acestei luni.

Peste jumătate dintre acestea ar urma să fie disponibile chiar de săptămâna viitoare.

Anunţul a fost făcut de Agenţia Naţională a Medicamentului, după ce Ministerul Sănătăţii informase că în farmacie mai sunt pe stoc doar 45.000 de doze. Până la 11 octombrie, 256.000 de persoane se imunizaseră antigripal în România.

Vineri a fost confirmat primul deces cauzat de gripă în acest sezon rece.

Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate peste 82.000 de cazuri de viroze, pneumonii şi gripă, în creştere faţă de intervalul precedent, iar 12 cazuri de gripă au fost confirmate prin teste de laborator.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)