48 de percheziții domiciliare, privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și delapidare

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 08:55





Astăzi, 15 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au pus în aplicare 48 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale, în domeniul construcțiilor, prin utilizarea unui circuit comercial fictiv format din societăți comerciale beneficiare, societăți comerciale intermediare și societăți comerciale de tip fantomă.

Cercetările au arătat că membrii grupului infracțional organizat ar fi acționat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcționale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, respectiv identificarea societăților utilizate în circuit, emiterea și înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare și retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar.

Mecanismul identificat ar fi constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care ar fi permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice.

Aceste operațiuni ar fi avut ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale.

Totodată, societățile utilizate în circuit nu ar fi desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relații comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacțional și crearea aparenței unor relații comerciale legitime.

De asemenea, din verificările efectuate a reieșit și faptul că sumele de bani transferate între societățile implicate ar fi fost redistribuite succesiv prin mai multe entități comerciale, după care ar fi fost retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar și disimulării provenienței reale a fondurilor.

Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat coordonarea activităților dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentației justificative și remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv și a conturat existența unui circuit tranzacțional închis, în cadrul căruia societățile implicate ar fi desfășurat relații comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA și 7.598.538 de lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023 – 2025.

Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat a fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin 38.729.358 de lei (diferență dintre suma totală plătită în contrapartida operațiunilor fictive și cuantumul obligațiilor fiscale rezultat din evaziunea fiscală), cuantum raportat tot la perioada 2023 – 2025.

Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor de combatere a criminalității organizate București și Ploiești, serviciilor de combatere a criminalității organizate Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Inspectoratul de Poliție Județean Iași, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, inspectoratelor de jandarmi județele Dâmbovița și Prahova și Grupării de Jandarmi Mobilă Prahova.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

IPJ Iași/FOTO IGPR