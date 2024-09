Premieră: Concurs interdisciplinar pentru copii isteți

Asociația Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (Asociația IDEE) are plăcerea să vă anunțe că s-a dat STARTUL înscrierilor la ultima ediție din acest an școlar a jocului-concurs internațional Cangurul. Astfel, în luna mai, are loc în premieră pentru România concursul interdisciplinar Poveștile Cangurașului Explorator pentru clasele 0-IV, care îmbină fericit informații și provocări din domeniul explorării mediului și comunicării. În cadrul concursului Poveștile Cangurașului explorator, elevii vor învăța noțiuni esențiale despre foc, vor afla legende despre apariția focului și vor fi îndemnați să-și folosească inteligența, intuiția și viteza de gândire pentru a oferi răspunsuri corecte la întrebări istețe. Concursul se regăsește la poziția 39 în Anexa 2.B. – Lista competițiilor naționale pe discipline școlare și proiecte educative cu participarea elevilor români, în anul școlar 2021–2022, aprobată prin O.M.E. nr. 3066/27.01.2022.

Concursul se desfășoară oricând în perioada 27 mai, ora 11:00 – 31 mai, ora 20:00 și durează 60 de minute. Poveștile Cangurașului Explorator propune două variante de susținere a jocului-concurs, la alegere:

offline, cu materiale tipărite;

online, pe platforma www.cangurul.net.

În varianta offline, Responsabilul de concurs (un profesor sau un părinte) se va ocupa de prezentarea, înscrierea elevilor şi organizarea locală. Perioada de înscriere a elevilor se va încheia pe data de 20 mai. După susținerea concursului responsabilul va expedia prin colet poștal foile de răspuns completate de elevi, în termen de două zile lucrătoare de la data concursului, la adresa: Asociația IDEE, O.P. 83, C.P. 101, București.

În varianta online, părinții pot înscrie elevii individual, pe https://editurasigma.ro, iar înscrierea se poate face inclusiv în ziua susținerii concursului.

Pentru a participa la concurs, fiecare elev va folosi un cod de participare unic, format din cinci cifre și patru litere (de exemplu: 12345-ABCD). Cu ajutorul acestui cod, elevul poate susține concursul și pe platforma www.cangurul.net, accesând ulterior rezultatul obținut. Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând analiza imparțială a foilor de răspuns și stabilirea clasamentelor. Grila cu răspunsurile corecte va fi afișată pe site-ul www.cangurul.ro. Fiecare elev, folosind codul de participare unic, va găsi pe site-ul concursului: foaia cu răspunsurile date, calculul punctajului, răspunsurile corecte. Instrucțiunile pentru folosirea platformei vor fi afișate pe cangurul.net.

Testele sunt grupate astfel: clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a și clasele III-IV.

Pentru clasa pregătitoare, testul este sub forma unor puzzle-uri cu 24 abțibilduri. Pentru fiecare element bine poziționat se acordă 1 punct. Pentru clasa I și clasa a II-a, testele sunt alcătuite din 24 de itemi. Pentru clasele III-IV, testul este alcătuit din 30 de itemi. La clasele I-IV, fiecare item are patru variante de răspuns, una singură fiind corectă. Fiecare item rezolvat corect valorează 1 punct.

Se acordă următoarele premii:

La clasa pregătitoare: Premiul I pentru 22-24 puncte, Premiul al II-lea pentru 18-21 puncte, Premiul al III-lea pentru 12-17 puncte.

La clasele I și a II-a: Premiul I pentru 22-24 puncte, Premiul al II-lea pentru 19-21 puncte, Premiul al III-lea pentru 16-18 puncte.

La clasa a III-a: Premiul I pentru 28-30 puncte, Premiul al II-lea pentru 24-27 puncte, Premiul al III-lea pentru 18-23 puncte.

La clasa a IV-a: Premiul I pentru 29-30 puncte, Premiul al II-lea pentru 26-28 puncte, Premiul al III-lea pentru 20-25 puncte.

Vă invităm să consultați întregul regulament pe www.cangurul.ro.

Elevii vor primi diplomă de participare și analiza testului.

Profesorii-organizatori vor primi acces la rezultatele elevilor, precum și diplome și adeverințe de participare la sustenabilitatea unui proiect european.