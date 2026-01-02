Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Zeci de români au ajuns la spital în noaptea de Revelion pentru arsuri şi alte răni din cauza petardelor şi artificiilor

Zeci de români au ajuns la spital în noaptea de Revelion pentru arsuri şi alte răni din cauza petardelor şi artificiilor

Zeci de români au ajuns la spital în noaptea de Revelion pentru arsuri şi alte răni din cauza petardelor şi artificiilor

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 08:36

Zeci de români au ajuns la spital în noaptea de Revelion pentru arsuri şi alte răni din cauza petardelor şi artificiilor. Le-au aprins, deşi sunt interzise.

Reporter: În capitală s-au înregistrat cinci astfel de accidente, potrivit managerului Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Alis Grasu. În total, peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanţă în Capitală şi în localităţile din jur în noaptea de Anul Nou. Peste 570 dintre ele au prezentat urgenţe de cod roşu, ceea ce înseamnă cazuri foarte grave şi cod galben, cazuri grave. Multe intervenţii au avut şi pompierii: 1650 la nivel naţional, aproape 400 numai în zona Bucureşti şi Ilfov. 38 au fost pentru stingerea unor incendii, multe provocate de artificii. Şase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar două dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri. Şi la Oradea, trei persoane au ajuns la spital cu răni provocate de petarde. În municipiul Dorohoi din judeţul Botoşani, un incendiu s-a produs pe o terasă din lemn a unui bloc de locuinţe, cel mai probabil provocat de jarul rămas în urma artificiilor, iar în judeţul Suceava, o casă din localitatea Dumbrăviţa a ars complet în noaptea de Revelion, ca urmare a unui incendiu generat de supraîncălzirea coşului de fum.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Modificări legislative privind concediile medicale
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:29

Modificări legislative privind concediile medicale

Guvernul introduce în acest an un mecanism de control mai strict al concediilor medicale, care prevede verificarea modului în care acestea sunt...

Modificări legislative privind concediile medicale
Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:24

Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară

Nu sunt probleme deosebite la ora 8:00 pe drumurile principale din ţară, însă comisarul şef de poliţie Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic,...

Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară
2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:22

2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara

Anul acesta aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara. Astfel, crește taxa pe clădiri și terenuri, vor fi impozite mai mari pentru...

2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara
Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:20

Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov

La noi, sezonul de schi se va deschide vineri, la Poiana Brașov, a anunțat primăria locală. În prima etapă vor fi deschise pârtiile din partea...

Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 07:37

Ratele la creditele în lei au scăzut

Ratele la creditele în lei au scăzut joi ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus, respectiv de la 6,06% la 5,68% pe an. Potrivit...

Ratele la creditele în lei au scăzut
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 12:11

Informare meteo: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-01-2026 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Informare meteo: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 09:03

În prima zi a anului, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare

În prima zi a anului, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cezareei şi Capadociei,...

În prima zi a anului, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 08:48

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale. Specialiştii anticipează că, dacă nu se va...

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale