Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 08:36

Zeci de români au ajuns la spital în noaptea de Revelion pentru arsuri şi alte răni din cauza petardelor şi artificiilor. Le-au aprins, deşi sunt interzise.

Reporter: În capitală s-au înregistrat cinci astfel de accidente, potrivit managerului Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Alis Grasu. În total, peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanţă în Capitală şi în localităţile din jur în noaptea de Anul Nou. Peste 570 dintre ele au prezentat urgenţe de cod roşu, ceea ce înseamnă cazuri foarte grave şi cod galben, cazuri grave. Multe intervenţii au avut şi pompierii: 1650 la nivel naţional, aproape 400 numai în zona Bucureşti şi Ilfov. 38 au fost pentru stingerea unor incendii, multe provocate de artificii. Şase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar două dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri. Şi la Oradea, trei persoane au ajuns la spital cu răni provocate de petarde. În municipiul Dorohoi din judeţul Botoşani, un incendiu s-a produs pe o terasă din lemn a unui bloc de locuinţe, cel mai probabil provocat de jarul rămas în urma artificiilor, iar în judeţul Suceava, o casă din localitatea Dumbrăviţa a ars complet în noaptea de Revelion, ca urmare a unui incendiu generat de supraîncălzirea coşului de fum.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro