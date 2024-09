VIDEO ‘Reclădim România’ – Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, lansat de Guvern

Emiterea de vouchere de vacanţă speciale pentru pensionari, destinate exclusiv tratamentelor balneoclimaterice şi acordarea de stimulente agenţiilor de turism pentru fiecare turist străin care stă mai mult de 5 nopţi în România (incoming), sunt două dintre măsurile incluse în Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, prezentat miercuri de Executiv.

În scopul relansării economice a acestui sector de activitate, planul de relansare prevede şi alte tipuri de măsuri şi forme de sprijin. Astfel, din circa 1 miliard de euro care vor fi puşi la dispoziţia companiilor din domeniile afectate de criza provocată de pandemia SARS-CoV2, aproximativ 350 milioane de euro ar putea merge spre companiile din HoReCa, turism şi transporturi.

De asemenea, se are în vedere reducerea costurilor cu utilităţile şi este în pregătire un program de ajutor pentru instalarea unor panouri fotovoltaice sau a unor

staţii de încărcare de automobile, astfel încât operatorii să poată intra într-o reţea europeană de staţii de încărcare.

Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică mai include acordarea de granturi operatorilor economici din turism pentru implementarea măsurilor de prevenţie împotriva virusului COVID-19, garantarea de către FNGCIMM a voucherelor acordate de către agenţiile de turism şi structurile de primire turistică pentru călătoriile anulate din cauza Covid-19 şi emiterea şi acordarea unor tichete speciale, destinate exclusiv consumului în unităţile de alimentaţie publică autorizate.

‘În prima parte a anului 2020, au fost adoptate mai multe măsuri în sprijinul mediului de afaceri din sectorul turistic şi al turiştilor, dintre care amintim: prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă emise în anul 2019 până la data de 31 mai 2021; emiterea voucherelor de vacanţă pentru anul 2020 se va face exclusiv pe suport electronic; au fost atestate patru noi localităţi şi zone ca staţiuni turistice de interes naţional şi totodată, alte cinci localităţi ca staţiuni turistice de interes local în scopul sprijinirii investiţiilor prin finanţări nerambursabile; au fost completate criteriile de atestare a staţiunilor turistice; acordarea de facilităţi fiscale şi scutiri de impozite’, se menţionează în document. (Agerpres)

UPDATE – 18:30 Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că în Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică a fost aplicat un model bazat pe investiţii, digitalizare, inovare, pe transfer tehnologic, creşterea competitivităţii şi a productivităţii.

‘Programul de relansare economică pe care noi l-am intitulat ‘Reclădim România’ este un program de investiţii şi de susţinere a dezvoltării economice a României. Deja domnul preşedinte a făcut o referire clară la schimbarea modelului de dezvoltare economică a României. Noi urmăm un model care este bazat pe investiţii, bazat pe digitalizare, bazat pe inovare, pe transfer tehnologic, bazat pe creşterea competitivităţii, pe creşterea productivităţii, bazat pe creşterea capacităţii companiilor din România de a face faţă competiţiei la nivel global, bazat pe creşterea semnificativă a exporturilor. Programul pe care l-am elaborat, împreună cu preşedintele României, echipa preşedintelui, echipa guvernamentală, toţi partenerii noştri din mediul de afaceri, din organizaţiile profesionale, am încercat să ţinem cont de problemele cu care se confruntă România, probleme care în mare parte au fost accentuate de criza economică declanşată de epidemia de COVID-19‘, a afirmat Orban, la evenimentul de prezentare a Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, document intitulat ‘Reclădim România’.

Premierul Ludovic Orban a declarat că va fi disponibilă în curând şi schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor acordate companiilor care nu sunt IMM-uri, măsură fiind dedicată acelor societăţi ‘care sunt confruntate cu probleme de lichiditate’.

‘Am constatat că accesul companiilor la capital, la resurse, la tot ceea ce înseamnă resursele care pot fi mobilizate fie din fondurile europene, fie din zona finaciar-bancară şi toate categoriile de resurse este extrem de dificil şi extrem de restrâns. Din acest motiv am gândit încă de la începutul crizei să asigurăm cât mai multe lichidităţi pentru companii’, a afirmat Orban cu ocazia lansării Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică al Guvernului României.

În acest sens, şeful Executivului a vorbit despre sprijinul ce va fi acordat şi companiilor ce nu sunt cuprinse în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

‘Pe lângă IMM Invest, sunt în măsură să vă anunţ că în curând vom primi aprobarea şi pentru schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor şi pentru companiile care nu sunt IMM-uri, o schemă care va veni în sprijinul companiilor care sunt confruntate cu probleme de lichiditate, care au nevoie de resurse financiare atât pentru investiţii cât şi pentru capital de lucru’, a punctat el. (Agerpres)

UPDATE 18:20 – Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat miercuri că fondurile europene trebuie să devină ‘pilon esenţial’ al dezvoltării ţării, iar România nu mai are voie să rateze nicio oportunitate de finanţare şi dezvoltare.

‘Orice plan de investiţii ambiţios necesită finanţare pe măsură. Din acest motiv, fondurile europene trebuie să devină pilon esenţial al dezvoltării noastre. România nu mai are voie să rateze nicio oportunitate de finanţare şi de dezvoltare, şi nici să urmărească mize mici, de moment, legate eventual de interese electorale. Este important să valorificăm cât mai bine mecanismele europene de finanţare, cum sunt, de exemplu, iniţiativa SURE şi Planul european de redresare economică. De exemplu, SURE este un instrument deosebit de util, deoarece sprijină atât angajaţii, cât şi companiile, prin posibilitatea păstrării locurilor de muncă. Avem datoria ca, în următorul exerciţiu financiar european, să fructificăm pe deplin oportunităţile de dezvoltare oferite de fondurile europene’, a afirmat Iohannis la evenimentul de prezentare a Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, care are loc la Clubul Diplomatic.

El a subliniat că prin intermediul fondurilor europene vor putea fi susţinute întreprinderile mici şi mijlocii, cercetarea şi inovarea, investiţiile în reţelele de transport transeuropene, ‘cu scopul de a stimula creşterea economică şi de a crea locuri de muncă productive şi cât mai bine plătite, pentru românii din ţară, dar şi pentru cei care se întorc acasă din străinătate’.

Şeful statului le-a transmis membrilor Guvernului că au datoria de a accelera implementarea măsurilor şi a programelor de investiţii din Planul de relansare.

‘Aveţi oportunitatea, dar mai ales datoria de a accelera implementarea măsurilor şi a programelor de investiţii din acest Plan de relansare, cu rezultate concrete şi efecte directe asupra prosperităţii cetăţenilor noştri. Eu am toată încrederea că, împreună cu românii, vom depăşi dificultăţile actuale şi vom pune bazele României normale, care să ne ofere tuturor un viitor mai bun în ţara noastră‘, a spus Iohannis. (Agerpres)

UPDATE, 18:10 – Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri că Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică reprezintă un moment de turare a ‘motoarelor’ pe calea relansării economiei şi a afirmat că PSD a neglijat total aşteptările românilor când s-a aflat la guvernare.

‘Pe fondul pandemiei generate de noul coronavirus, România s-a confruntat cu cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani, moment care a scos în evidenţă lipsa cronică de preocupare şi de viziune a guvernărilor anterioare, care nu au lăsat resurse economice şi sanitare suficiente pentru o reacţie urgentă în faţa unei crize. În acest context, activitatea Guvernului s-a concentrat pe identificarea rapidă de soluţii. Prin implicarea maximă din partea autorităţilor, s-a reuşit gestionarea unei situaţii foarte complicate şi în permanentă evoluţie, care a necesitat o continuă reajustare a măsurilor‘, a spus Iohannis la evenimentul de prezentare a Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică al Guvernului, care are loc la Clubul Diplomatic.

Şeful statului a afirmat că, de acum înainte, ‘eforturile trebuie canalizate cu şi mai mare forţă spre identificarea oportunităţilor care să genereze dezvoltare pe termen mediu, dar şi pe termen lung’.

‘În contextul socio-economic actual, tot mai complex în plan regional şi global, pe fondul crizei COVID-19, trebuie să ne adaptăm la noile condiţii, să devenim mai competitivi, să devenim mai flexibili. (…) A venit astăzi momentul ca toate măsurile pe care le adoptăm în domeniul economic să fie incluse într-un plan, într-un singur plan, şi să turăm motoarele pe calea relansării economice’, a menţionat Iohannis.

El a punctat că este nevoie ca resursele şi energiile să fie direcţionate, în mod inteligent, înspre susţinerea economiei, ca element vital pentru asigurarea coeziunii economice şi sociale.

Preşedintele Iohannis a susţinut că ‘modelul economic al guvernării PSD din ultimii ani a neglijat total aşteptările românilor’.

‘Modelul economic al guvernării sau al guvernărilor PSD din ultimii ani, bazat exclusiv pe consum şi fără nicio viziune pe termen lung, a neglijat total aşteptările românilor, care au sperat că viaţa lor se va îmbunătăţi semnificativ şi durabil. Românii ar fi trebuit să beneficieze deja de infrastructură de transport modernă şi europeană, de şcoli demne de secolul XXI, de spitale performante, de acces la reţeaua de gaze, de securitate energetică, de industrie competitivă şi agricultură prosperă, pe măsura potenţialului de care dispunem noi în România. În schimb, România este pe ultimul loc din UE la calitatea drumurilor şi în jumătatea inferioară în clasamentul eficienţei transportului’, a afirmat Iohannis.

Şeful statului a spus că, în privinţa digitalizării, ‘lucrurile, din păcate, stau la fel de rău’.

‘Ne situăm pe locul 26 în Uniunea Europeană, iar relaţia dintre stat şi cetăţean este continuu îngreunată de absenţa pe scară largă a serviciilor publice digitale. Însă am realizat, în această perioadă dificilă, că ceea ce ani de zile a fost imposibil a devenit, iată, posibil şi trebuie să se transforme, cât mai curând, în normalitate’, a afirmat el.

Iohannis a indicat că, sub presiunea crizei provocate de coronavirus, au fost găsite soluţii pentru digitalizarea activităţii în administraţia publică şi nu numai.

‘Este important să înţelegem că toate aceste progrese acumulate acum în criză trebuie accelerate şi duse mai departe’, a adăugat Iohannis.

Şeful statului a punctat, cu această ocazie, importanţa investiţiilor.

‘Numai prin investiţii vom putea relansa economia, numai prin investiţii vom putea oferi speranţă şi oportunităţi întreprinzătorilor, dar, în acelaşi timp, şi angajaţilor. Lecţiile dure ale acestei pandemii ne-au arătat că este absolut obligatoriu să ne consolidăm securitatea sanitară, alimentară, energetică şi tehnologică. (…) Românii merită o reţea de autostrăzi la nivel european, un sistem energetic puternic în plan naţional şi regional, industrii şi servicii competitive. Putem avea toate acestea numai prin accelerarea proiectelor majore de investiţii, într-o manieră eficientă, profesionistă şi transparentă. Sunt obiective majore care se pot atinge prin muncă şi dedicare, nu prin declaraţii populiste, precum cele ale guvernanţilor din ultimii ani, lipsite de orice efect şi rămase la stadiul de promisiuni deşarte‘, a spus Iohannis.

Şeful statului a indicat că a primit asigurări din partea Guvernului că în anii următori vor fi finalizate lucrările de infrastructură aflate în prezent în mare întârziere şi că vor fi demarate noi proiecte consistente, dând ca exemple autostrada Piteşti-Sibiu, drumul expres Piteşti-Craiova, autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, autostrada Ploieşti-Comarnic-Braşov şi Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Suceava.

La eveniment participă membri ai Guvernului, parlamentari, reprezentanţi ai corpului diplomatic. (Agerpres)

UPDATE, ora 18:00 – Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, document intitulat ‘Reclădim România’, este prezentat miercuri de Guvern, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis.

În cadrul evenimentului de lansare, şeful statului deschide seria alocuţiunilor, fiind urmat de premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, ministrul Economiei, Virgil Popescu, şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

‘Criza sanitară şi economică provocată de pandemia globală cu COVID-19 a arătat vulnerabilităţile României determinate de modelul de dezvoltare promovat de guvernările anterioare. Doar prin intervenţia promptă şi susţinută a Guvernului şi prin conformarea voluntară a românilor la măsurile adoptate de autorităţi, răspândirea infecţiilor cu coronavirus a fost limitată şi controlată eficient, iar economia a fost salvată de la colaps prin măsuri de sprijin pentru companii şi angajaţi. Modelul de dezvoltare a României bazat doar pe consumul populaţiei, determinat de politicile pro-ciclice ale guvernărilor anterioare, trebuie schimbat într-un nou model de creştere economică axat pe: stimularea şi dezvoltarea capitalului autohton şi a competitivităţii companiilor româneşti, investiţii în domenii strategice ale infrastructurii publice, transformarea digitală a economiei şi a administraţiei publice, pregătirea economiei pentru noua revoluţie tehnologică, tranziţia către o economie durabilă‘, se arată în document.

Conform sursei citate, ‘obiectivul noului model de dezvoltare economică promovat de Guvern este realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media UE27, la orizontul anului 2025‘.

Se au în vedere granturi pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru şi investiţii, programe de finanţare nerambursabilă pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor, granturi pentru iniţiative antreprenoriale inovative şi digitalizarea companiilor, sprijin pentru dezvoltarea agriculturii şi a industriei agroalimentare, programe de finanţare pentru investiţii noi şi pentru relocarea companiilor în România, programe de garantare pentru asigurarea lichidităţii companiilor, instrumente de creştere a capitalizării companiilor şi de finanţare a investiţiilor, precum şi măsuri de sprijin pentru angajaţi şi companii necesare reluării activităţilor economice, dar şi măsuri de protecţie socială.

Planul elaborat de Guvern vizează infrastructura de transport, infrastructura energetică, infrastructura de sănătate, cea pentru educaţie, investiţii pentru dezvoltarea locală, infrastructura agricolă şi de irigaţii, investiţii de mediu şi infrastructura sportivă. (Agerpres/FOTO Captură ecran)

Guvernul prezintă la ora 18:00 Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, într-un eveniment la care va fi prezent şi preşedintele Klaus Iohannis. Şeful Guvernului spunea astăzi că acest plan va schimba Strategia de Dezvoltare a României.

Noul Plan Naţional de Relansare Eeconomică va schimba radical Strategia de Dezvoltare a României, o Românie care trebuie să dispună de o economie modernă şi competitivă în plan internaţional, consideră premierul Ludovic Orban. Mai mult, modelul de dezvoltare bazat preponderent pe consumul populaţiei şi pe creşteri conjuncturale este nu numai depăşit, dar împiedică şi o creştere durabilă.

Ludovic Orban: Până la sfârşitul săptămânii, toate proiectele de acte normative trebuie elaborate şi transmise pe circuitul de avizare al ministerelor, astfel încât într-un termen de maxim o lună să avem toate instrumentele pentru punerea în practică a Programului de investiţii şi de relansare economică, /…/ reclădim România, de fapt o modernizăm.

Potrivit noului Plan de Relansare Economică, executivul intenţionează să demareze un amplu program de investiţii publice pentru realizarea cărora vor fi alocate aproximativ 100 de miliarde de euro în următorii 10 ani, bani care vor proveni atât de la buget, cât şi din fonduri europene. Principalele domenii care vor beneficia de aceste investiţii vor fi educaţia, sănătatea, infrastructura, agricultura şi sectorul energetic.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)