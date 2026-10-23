(UPDATE) Nava lovită de o dronă în Marea Neagră. Cei nouă marinari recuperaţi din apă după scufundarea navei au fost aduşi în Portul Constanţa

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 15:11

UPDATE ora 14:50 – Cei nouă marinari recuperaţi din apă după scufundarea navei ‘Khoryv’ au fost aduşi în Portul Constanţa cu o navă de salvare şi sunt preluaţi de echipajele de pe ambulanţe SMRD şi de poliţişti de frontieră.

Marinarii sunt evaluaţi medical, urmând să se stabilească dacă este necesară transportarea lor la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, vineri dimineaţă, o navă a fost lovită de o dronă la 13 mile în Marea Neagră, puţin în afara apelor teritoriale ale României, menţionând că acesta este un ‘eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfăşoară în contextul Războiului din Ucraina’.

Ministerul Afacerilor Interne a informat că nava comercială a suferit avarii majore şi s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare.

Conform Autorităţii Navale Române (ANR), o amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în Marea Neagră.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, cu privire la nava ‘Khoryv’, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri – 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

Până în acest moment, navele de intervenţie au reuşit să recupereze din apă nouă persoane în viaţă şi un corp neînsufleţit.

Echipele de salvare continuă operaţiunile de căutare pentru identificarea şi salvarea celorlalţi trei membri ai echipajului. (Agerpres)

UPDATE ora 13:00 – Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că vineri dimineaţă o navă a fost lovită de o dronă la 13 mile în Marea Neagră, puţin în afara apelor teritoriale ale României, menţionând că acesta este un ‘eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfăşoară în contextul Războiului din Ucraina’.

‘Am avut un incident de securitate în dimineaţa asta, o navă a fost lovită de o dronă la 13 mile, deci puţin în afara apelor teritoriale ale României. Am avut o echipă de intervenţie de la Garda de Coastă, care a salvat nouă marinari. Ţin să îi felicit pentru că sunt prompţi de fiecare dată şi ei şi Forţele navale române. Suntem în această situaţie’, a afirmat Nicuşor Dan, care a participat la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenţii Academiei Tehnice Militare ‘Ferdinand I’.

El a spus că joi a avut loc şedinţa CSAT exact pe acest subiect, iar marţi, la solicitarea României şi a Bulgariei, a fost o şedinţă a Comitetului NATO dedicat situaţiei.

‘Vom avea echipamente suplimentare. Şi, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfăşoară în contextul Războiului din Ucraina’, a adăugat preşedintele.

Autorităţile intervin vineri pentru căutarea şi salvarea marinarilor de pe o navă care ar fi în pericol de scufundare la 13 mile marine travers de Constanţa, o persoană fiind găsită decedată, a anunţat Autoritatea Navală Română (ANR). Până în acest moment, navele de intervenţie au reuşit să recupereze din apă nouă persoane în viaţă şi un corp neînsufleţit. Echipele de salvare continuă operaţiunile de căutare pentru identificarea şi salvarea celorlalţi trei membri ai echipajului.

UPDATE ora 13:10 – Ministrul Apărării Naţionale, Ştefan-Radu Oprea, a declarat vineri că se află în contact permanent cu Garda de Coastă, care participă la operaţiunea de căutare şi salvare a echipajului unei nave aflată în dificultate la 13 mile marine travers de Constanţa, în afara apelor teritoriale ale României.

Potrivit autorităţilor, zece membri ai echipajului au fost recuperaţi din apă, dintre care nouă în viaţă, iar o persoană a fost găsită decedată.

‘În acest moment, pentru că este în afara apelor teritoriale a României, Garda de Coastă face intervenţia, le mulţumesc şi eu. Suntem în contact cu ei, în dialog cu ei, tot timpul în comunicare cu Garda de Coastă. Celelalte capabilităţi care ţin de a observa, de a vedea, de a lua decizia de a angaja şi eventual a lovi cinetic dronele sau alte ameninţări care pot pătrunde pe teritoriul României, este decizia MApN-ului şi aţi văzut că lucrul acesta se întâmplă. Am avut exemple cu dronele de tip Geran 4 care au intrat pe teritoriul României şi care au fost doborâte’, a precizat Oprea, într-o declaraţie de presă.

Referitor la doborârea dronelor, ministrul a afirmat că România derulează mai multe programe de înzestrare, inclusiv prin mecanismul SAFE.

‘De aceea, sigur, efortul de înzestrare este unul mare, ştiţi foarte bine că avem foarte multe programe prin SAFE, prin finanţările din Statele Unite ale Americii şi alte programe pe bugetul de stat. Sunt multe pe care le urmărim în ritm accelerat. Toate aceste capacităţi şi capabilităţile Armatei Române sunt într-un program şi le urmărim cu foarte mare atenţie’, a precizat Oprea.

Întrebat dacă legislaţia ar trebui modificată pentru a permite flotei fluviale să tragă în direcţia Ucrainei, Oprea a răspuns: ‘Am avut miniştri înainte care trebuiau să se ocupe de acest lucru. Dumneavoastră aţi văzut ceva? Este a doua zi de mandat şi deja am început să mă ocup de legislaţie’.

El a menţionat că sunt necesare schimbări în mai multe domenii, inclusiv în cariera militară şi în aplicarea legislaţiei privind voluntarii.

‘Pentru că aţi văzut că lucrurile nu au funcţionat cum trebuie. Întotdeauna avem orizont de timp. O să fac declaraţii de presă pe acest subiect cu termene foarte clare. Am experienţa aceasta, sunt senator din 2012, am fost şi la Secretariatul General al Guvernului, m-am ocupat de avizare. Din această perspectivă a calităţii documentelor şi a procesului de avizare, aici sigur sper că pot ajuta şi eu. (…) Au fost miniştri înaintea mea care ar fi putut să facă această lege. Voi avea discuţia cu colegii mei, care sunt specialişti pe acest domeniu şi vă voi răspunde foarte repede. Este una dintre teme’, a completat Oprea.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că vineri dimineaţă o navă a fost lovită de o dronă la 13 mile în Marea Neagră, puţin în afara apelor teritoriale ale României, menţionând că acesta este un ‘eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfăşoară în contextul Războiului din Ucraina’.

Autorităţile intervin vineri pentru căutarea şi salvarea marinarilor de pe o navă care ar fi în pericol de scufundare la 13 mile marine travers de Constanţa, o persoană fiind găsită decedată.

Potrivit Autorităţii Navale Române (ANR), o amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în acest moment în Marea Neagră.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, cu privire la nava ‘Khoryv’, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa.

La bordul navei se află un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

Până în acest moment, navele de intervenţie au reuşit să recupereze din apă nouă persoane în viaţă şi un corp neînsufleţit. Echipele de salvare continuă operaţiunile de căutare pentru identificarea şi salvarea celorlalţi trei membri ai echipajului. (Agerpres)

UPDATE – Din primele informații, 9 persoane au fost salvate, iar alte 3 sunt date dispărute. Din mare a fost recuperat și trupul neînsuflețit al unui marinar. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Potrivit ANR, echipajul era format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.

Potrivit mai multor surse, o navă comercială ar fi fost lovită de drone în Marea Neagră.

Incidentul s-ar fi produs la 13 mile marine în larg de Portul Constanța și ar fi vorba despre o nava „Khoryv” sub pavilion Comore. Autoritățile intervin pentru salvarea marinarilor.

„Vineri, la ora 10:15, Centrul Maritim de Coordonare ( MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare ( ARSVOM ) pentru a efectua o misiune de căutare și salvare la 13Mm est de Constanta la nava KHORYV sub pavilion Comores.

Nava SAR ARTEMIS din cadrul ARSVOM a plecat de la cheu din dana 78 Constanța spre zona indicată de MRCC„, transmite ARSVOM.

(Radio Constanța/ FOTO captură video MAI)