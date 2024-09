Ultimul weekend estival la malul mării este unul aglomerat, hotelurile au grad de ocupare de peste 80%. Românii au dorit să se bucure în ultimele zile cu temperaturi ridicate şi să facă o ultimă baie în mare.

Românii se despart cu greu de mare, mai ales că vremea continuă să fie frumoasă, fie că au ales luna septembrie pentru concediu, fie că dau o fugă la sfârşit de săptămână.

-: Am ales perioada asta, ştiam că e mult mai liberă. Chiar e cald pentru septembrie.

-: Am venit să vedem şi noi la Delfinariu reprezentaţia delfinilor, că am ratat-o în vara asta. A fost bine că am ieşit şi profităm de fiecare timp liber ca să ne bucurăm de mare, de natură.

Reporter: Cam 30% dintre hoteluri au închis, dar cele care rămân deschise sunt ocupate în procent de 80% în acest weekend. Comercianţii, proprietarii de terase şi administratorii de plajă ţin tarifele sus cât mai au clienţi şi ca preţuri e mai accesibil.

-: Nu mi se par schimbate preţurile, nu…

Reporter: La cazare?

-: La cazare, da.