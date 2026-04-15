Tulcea: Două alerte extreme, pe fondul războiului din Ucraina

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 07:17

Tulcenii care locuiesc în nordul judeţului au primit, noaptea trecută, două mesaje RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, după ce sistemele de supraveghere au detectat grupuri de drone în apropierea graniţei româno-ucrainene.

În ambele mesaje de alertă extremă transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în jurul orelor 2:37 şi 5:08, populaţia a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să se protejeze.

‘Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere. (…) Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional’, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5:42.

În primele două luni ale acestui an, MApN a înregistrate 15 situaţii generate de atacuri desfăşurate în proximitatea frontierei, iar în 10 dintre acestea s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul de Poliţie Aeriană pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiei aeriene.

Agerpres