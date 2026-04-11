Transporturi agabaritice de la Nădlac la Albiţa şi de la Nădlac la Câmpia Turzii

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 08:29

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că de sâmbătă, de ora 00:00, şi duminică, de la ora 01:00, se vor deplasa două transporturi agabaritice de la Nădlac la Albiţa şi de la Nădlac la Câmpia Turzii.

Primul transport, două vehicule – câte un camion cu lungimile de 25 şi 31 metri, lăţimile de 3,4 şi 5 metri şi masele de 99 şi 107 tone, va parcurge ruta PTF Nădlac II – A 1 – A 11 – DN 7 – A 1 – A 10 – A 3 – DEX 4 – DN 1 – DN VCE – DN 1C – DN 17 – DN VBN – DN 17C – DN 17 – DN 2E – DN 2 – DN 28 – DN 24B – PTF Albiţa.

Al doilea transport va parcurge ruta PTF Nădlac II – A 1 – DN 68A – A 1 – A 10 – DN 1 – DN 15 – Câmpia Turzii. Este vorba despre un vehicul format două camioane cu lungimile de 42,5 şi 44 metri, lăţimile de 4,9 metri şi masele de 169 şi 172 tone.

Transporturile vor fi însoţite de echipaje de poliţie rutieră.