Tânăr bătut cu bestialitate de poliţişti într-un centru educativ; Gorghiu demite conducerea unităţii

Un tânăr deţinut internat la Centrul Educativ din Buziaş a fost snopit în bătaie de doi poliţişti, el fiind lovit de supraveghetori cu pumnii, picioarele şi bastoanele.

Conform unei înregistrări apărute în spaţiul public, luni după amiaza, aproximativ 20 de tineri din Centrul Educativ Buziaş sunt scoşi în curtea instituţiei, lângă un gard. La un moment dat, un tânăr este luat din grup de doi poliţişti, care îl trântesc la pământ şi îl lovesc violent cu pumnii, picioarele şi bastoanele.

După ce i se aplică corecţia, tânărul este ridicat de poliţişti şi dus lângă colegii săi, după care unul dintre poliţişti se îndreaptă spre un alt tânăr din grup şi îl loveşte peste faţă.

Centrul Educativ din Buziaş se află în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unitatea fiind destinată resocializării minorilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale şi cărora li s-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare.

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a anunţat că a depus un denunţ penal în acest caz şi a dispus demiterea conducerii Centrului.

‘Greu de privit imaginile care par ireale pentru România anului 2023. Deţinuţii din Centrul Educativ Buziaş – minori şi tineri – sunt bătuţi cu bestialitate de poliţişti. Revoltător şi inadmisibil cum înţeleg unii angajaţi din acest centru să îşi exercite atribuţiile. Primele măsuri deja luate: am înaintat denunţul penal; tot azi, am demis de urgenţă conducerea unităţii; am solicitat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor să dispună interzicerea oricărui contact între cei doi poliţişti care apar în filmare cu custodiaţii; am dispus trimiterea Corpului de control al ministrului la Buziaş. Voi cere, de asemenea, să fie organizate de urgenţă cursuri de specializare pentru personal, dar şi şedinţe de consiliere pentru minori. Vă asigur de pe acum că nu voi avea niciun fel de înţelegere pentru fapte de o asemenea brutalitate. Oameni cu acest tip de reacţii comportamentale nu au ce căuta în sistem. Fără excepţie! Zero toleranţă. Vorbim totuşi despre o instituţie al cărei rol este reeducarea copiilor şi tinerilor în sensul reintegrării lor sociale, nu distrugerea destinelor cu bâta. Aceşti minori trebuie ghidaţi prin educaţie şi comunicare eficientă spre ieşirea definitivă din sfera infracţională, să îşi formeze competenţe care să îi ajute, la punerea în libertate, să îşi găsească mai uşor un loc de muncă’, a transmis Gorghiu, într-un mesaj pe Facebook. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro