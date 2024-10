Sprijin şi finanţare în dezvoltarea planurilor de neutralitate climatică pentru cele 10 oraşe selectate de platforma M100

Oraşele Alba Iulia, Bistriţa, Braşov, Bucureşti, Buzău, Constanţa, Iaşi, Oradea, Reşiţa şi Timişoara au fost selectate pentru a deveni neutre climatic până în 2035, a anunţat, marţi, platforma naţională M100.

Aceste oraşe vor primi în următorii ani sprijin în dezvoltarea planurilor de neutralitate climatică şi vor fi finanţate pentru a implementa acţiuni care să le ajute în tranziţia verde.

Cele 10 oraşe au fost alese de către un juriu internaţional format din specialişti în urbanism şi dezvoltare urbană, în cadrul unei competiţii desfăşurate în perioada iunie-septembrie 2024.

‘Alba Iulia, Bistriţa, Braşov, Bucureşti, Buzău, Constanţa, Iaşi, Oradea, Reşiţa şi Timişoara sunt oraşele care vor fi sprijine pentru a-şi reduce emisiile de carbon până în 2035 şi pentru a se transforma în oraşe smart, verzi şi prietenoase cu locuitorii lor. Cele 10 oraşe se alătură astfel celor trei oraşe din România care au pornit deja în cursa spre neutralitate climatică – Cluj Napoca, Bucureşti sector 2 şi Suceava, fiind selectate în Misiunea Europeană ‘100 de oraşe inteligente şi neutre climatic’ şi care au făcut deja paşi importanţi spre tranziţia verde’, se arată în comunicatul transmis de M100.

Misiunea M100 este o misiune-oglindă a celei europene şi îşi propune să replice la nivel naţional politicile europene şi să ajute şi alte oraşe româneşti să atingă ţintele de reducere a emisiilor de carbon asumate la nivel naţional prin Pactul Verde European.

‘M100 e astăzi cu un pas mai aproape de scopul pe care ni l-am propus la nivel naţional: să atingem neutralitatea climatică în oraşele româneşti. Felicitări celor 10 oraşe care au fost selectate în Misiunea M100, pentru efortul pe care l-au depus şi pentru soluţiile inovatoare pe care le-au propus. Munca serioasă, însă, începe abia acum şi asigur cele 10 oraşe selectate că vom face tot posibilul să le ajutăm nu doar să înveţe cum să îşi construiască strategii prin care să devină neutre climatic, ci şi să le finanţăm soluţiile. Ştim că aceste eforturi trebuie susţinute printr-o finanţare adecvată, aşa că ne propunem ca până în 2035 să finanţăm, prin intermediul M100, proiecte în valoare de 1 miliard de euro ale celor 10 oraşe selectate acum şi ale celor trei din Misiunea Europeană, Cluj-Napoca, Bucureşti – Sector 2 şi Suceava. Aceasta este doar una din iniţiativele M100, iar pe viitor vom continua să oferim sprijin tuturor oraşelor româneşti şi să diversificăm tipurile de suport pe care îl oferim’, a precizat Ovidiu Cîmpean, secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Coordonator al Hub-ului M100, în comunicatul citat, prezent la Forumul pentru Neutralitate Climatică M100.

În perioada următoare, cele 10 oraşe vor dezvolta cu ajutorul consultanţilor din echipa M100 Climate City Contracts, un model de plan de acţiune dezvoltat la nivel european care să le ajute să identifice soluţiile individuale pe care trebuie să le implementeze pentru a deveni neutre climatic.

Ulterior, prin intermediul M100, oraşele vor putea aplica pentru finanţări pentru a implementa acţiunile din planurile dezvoltate în domenii precum: energie verde, sustenabilitate şi mobilitate smart, economie circulară, guvernanţă verde etc.

Cele 10 oraşe vor învăţa, de asemenea, din experienţa celor trei oraşe deja incluse în Misiunea Europeană şi vor putea deveni, la rândul lor, exemple de bună practică pentru alte oraşe româneşti.

‘Interesul arătat de oraşele româneşti care au vrut să fie parte din Misiunea Oglindă M100 şi calitatea aplicaţiilor cu care s-au înscris în competiţie ne demonstrează că ideea pe care UEFISCDI a avut-o în 2022, atunci când a solicitat Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării acordul pentru a înfiinţa M100, a fost corectă. De la început, M100 a fost despre a asigura intervenţii integrate care să asigure oraşelor cunoaşterea şi resursele financiare necesare tranziţiilor către neutralitate climatică. Felicit cele 10 oraşe selectate în Misiunea M100 şi abia aştept să ne apucăm de lucru. Sunt convins că experienţa acumulată de acestea în tranziţia către neutralitatea climatică, cât şi soluţiile inovative dezvoltate, vor face ca România să fie un actor performant şi recunoscut internaţional, un actor de la care oraşele şi ţările vor vrea să înveţe. Mesajul M100 este şi acela că ‘niciun oraş nu este lăsat în urmă’. Vom încuraja şi susţine şi alte administraţii locale care sunt determinate să acţioneze pentru a face comunităţile lor mai sustenabile – climatic neutre şi inteligente. Oraşele româneşti au nevoie de M100 şi sunt convins că sunt pregătite să acţioneze’, a precizat Adrian Curaj, director general al UEFISCDI, instituţie ce asigură secretariatul general al M100.

Oraşele au fost selectate în urma unui proces similar cu cel european, iar aplicaţiile primite din partea celor 16 oraşe participante au impresionat membrii juriului prin ideile inovatoare propuse.

‘Sunt impresionat de calitatea propunerilor prezentate de oraşele româneşti pentru a deveni parte din misiunea naţională. Propunerile sunt îndrăzneţe, prezintă o viziune sistemică, au o abordare clară, multisectorială şi adresează nevoile unor stakeholderi multipli, elemente esenţiale pentru o transformare reală a oraşelor noastre. Totodată, multe aplicaţii propun sisteme inovatoare de guvernanţă multi-nivel. Cu siguranţă, România este un pionier în Europa în ceea ce priveşte implementarea Misiunii UE pentru oraşe şi un motor al unui proces de transformare mai amplu la nivelul continentului, în special pentru ţările din Europa de Est’, a adăugat Julio Lumbreras, Tenured Associate Professor, Universidad Politecnica de Madrid şi jurat M100.

Forumul pentru Neutralitate Climatică M100, care se desfăşoară în zilele de 29 şi 30 octombrie, la Bucureşti, la Mina Museum, este o iniţiativă unică în România care reuneşte pentru prima dată primari ai oraşelor selectate, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi ai Guvernului, miniştri, reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiţii, ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Net Zero Cities, Dark Matter Lab, alături de reprezentanţi ai sectorului neguvernamental, academic şi privat, precum şi experţi independenţi sub o temă comună: susţinerea oraşelor româneşti în tranziţia către neutralitate climatică.

În acest context, Forumul pentru Neutralitate Climatică M100 oferă, timp de două zile ( 29-30 octombrie), o platformă de dialog pentru identificarea de soluţii şi oportunităţi de finanţare, deschide dezbateri şi prezintă exemple de bune practici prin studii de caz din oraşele româneşti dar şi cele partenere din Norvegia şi Islanda: Stavanger, Trondheim şi Reykjavik.

Forumul pentru Neutralitate Climatică M100 este organizat sub egida Hub-ului Naţional M100, coordonat la nivel interministerial, şi face parte din proiectul ‘Towards Climate-Neutral and Smart Cities through Mutual Learning, Engagement and Capacity-Building,’ finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene în cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale, şi implementat sub egida HUB-ului M100, prin UEFISCDI în calitate de operator de programe în parteneriat cu Urbanize Hub – Asociaţia Institutul pentru Dezvoltare Locală, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Nordic Edge şi RANNIS – Icelandic Center of Research.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)